macOS no es inmune al malware, pero ha recibido 5.000 veces menos amenazas que Windows en 2022

Las amenazas de seguridad informática han crecido notablemente en los últimos años, poniendo en peligro los datos de usuarios particulares, empresariales y gubernamentales. Este escenario ha reafirmado la idea de que no existe el software completamente seguro. Del mismo modo que se pueden utilizar ciertas técnicas para abrir una cerradura física sin su llave, también es posible vulnerar la seguridad de los sistemas digitales.

Ahora bien, no todos los elementos que forman parte del ecosistema digital en el que estamos inmersos están expuestos al mismo nivel de riesgo. En el mundo de los sistema operativos de escritorio, según AV-ATLAS, la diferencia es prominente. Windows, con mucha diferencia, se ubica a la cabeza de la lista, seguido de macOS y Linux. Veamos detalladamente los resultados del informe para entenderlos mejor.

AV-ATLAS, uno de los principales actores encargados de analizar el mundo de la ciberseguridad, ha compartido sus estadísticas anuales de muestras de malware. Cuando se habla de “muestras”, se hace referencia a ejemplares o fragmentos de diferentes tipos de software malicioso, como troyanos, virus o gusanos. En este sentido, la compañía ha elevado su total de muestras registradas a más de 80 millones.

Lo más interesante, como decíamos, tiene que ver en la fragmentación de estas muestras. 69.504.686 estaban destinadas a atentar contra la seguridad de los sistemas operativos Windows y 12.445 apuntaban a macOS. Vale la pena hacer una pausa en este punto para señalar que para el SO de Microsoft se detectaron 5.584 veces más de muestras de malware que el de su competidor de Apple.

New #malware in 2022: In total we captured 69,504,686 new #samples for #Windows, 12,445 new samples for #macOS, 1,917,133 new samples for #Linux and 1,073,866 new samples for #Android. Our malware database grew by a total of 98,084,563 samples this year. https://t.co/Dy0fTOnKga pic.twitter.com/Can5P3N1w8