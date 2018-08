Google compró datos de Mastercard para vincular sus anuncios con compras realizadas fuera de internet, según Bloomberg

El último intento de Google por demostrar a sus clientes publicitarios cuán efectivos son los anuncios que contratan con ellos ha sido comprar datos de transacción bancarias realizadas con tarjeta. Según Bloomberg, ha adquirido información sobre las operaciones en comercios físicos de usuarios estadounidenses de las tarjetas Mastercard tras pagar varios millones de dólares.

Gracias a estos detalles, los de Mountain View han rastreado los hábitos de compra de estos consumidores más allá de internet, comprobando si sus adquisiciones pueden haberse visto influenciadas por los anuncios de la compañía en los que han hecho clic en el último mes.

Todo esto ha estado pasando durante el último año, según señala el medio estadounidense, sin que Google ni Mastercard lo hayan comunicado ni a sus clientes particulares ni a la opinión pública.

Lo único que se sabía era que Google, el año pasado, anuncio un servicio llamado Store Sales Measurement en el que decía tener acceso a cerca del 70 % de las transacciones de tarjetas de crédito y débito de Estados Unidos mediante acuerdos con terceros. Eso, para Bloomberg, podría significar que la empresa tiene acuerdos que implican a todos los usuarios de tarjetas y ese porcentaje corresponde con los tienen cuentas de Google.

Ni los usuarios de las tarjetas ni quienes accedían al contenido de los anuncios tenían fácil saber que sus compras offline están siendo rastreadas a través del historial de compras de Mastercard y relacionadas con las interacciones que han efectuado en publicidad colocada por Google. Pero se puede desactivar y te explicamos cómo líneas más abajo.

Google confirma la práctica indirectamente

Google admite indirectamente la práctica asegurando a Xataka, a través de un portavoz, que antes de lanzar este producto beta el año pasado, crearon una nueva tecnología de "cifrado doble ciego" que impide que tanto la compañía como sus socios vean la información personal identificable de sus respectivos usuarios.

"No tenemos acceso a ninguna información personal de las tarjetas de crédito y débito de nuestros socios, ni compartimos ninguna información personal con nuestros socios", dicen desde Mountain View. "Los usuarios de Google pueden inhabilitar esta opción con los controles de actividad de la aplicación y de la Web en cualquier momento".

Así se realiza el seguimiento

Todo comienza con un clic de ratón, según explica Bloomberg. El usuario ha iniciado sesión en su cuenta de Google, la mantiene abierta en el navegador que está empleando y en él hace clic sobre un anuncio. Haciéndolo, accede a la página de un producto, pero decide no comprarlo. Una información que los de Mountain View registra.

Si en el plazo de 30 días ese usuario estadounidense ha salido de compras, ha entrado en una tienda y ha comprado dicho producto con una tarjeta Mastercard a su nombre, Google lo sabrá y enviará al anunciante en cuestión un informe en el que le explicará los ingresos que ha generado su publicidad fuera de línea, en tiendas físicas.

Como decíamos al inicio, una forma de comunicar a sus clientes cuán efectivos son los anuncios que contratan más allá de internet.

Cómo desactivar este seguimiento

Aunque los usuarios de fuera de Estados Unidos en principio no se ven afectado por este caso en particular, puede que estén interesados en tomar medidas preventivas y desactivar esta clase de seguimientos. Para hacerlo, debemos acceder a nuestra cuenta de Google, entrar en Mi actividad y buscar en la columna que nos aparecerá a la izquierda el menú Controles de la actividad de tu cuenta.

Una vez ahí, para evitar estos rastreos por parte de Google, tendremos que desactivar la opción Actividad web y de aplicaciones.

Esta es precisamente la misma opción que debemos desactivar si no queremos que Google pueda hacer uso de los marcadores de geolocalización y la información generada a partir de búsquedas y otra actividad, algo que no podía conseguirse al desactivar el historial de ubicaciones. Y, como entonces, la descripción de lo que supone tener activada o no dicha opción no es la más específica del mundo.

