La Gen Z tiene que aprender algo que los más mayores ya saben: el banco nunca nos pedirá contraseñas por WhatsApp

La experiencia es un grado, también en el mundo digital. Y esta veteranía es lo que lleva a los más mayores a desconfiar de ciertas acciones. Mientras tanto, la Generación Z es más proclive a aceptar vías alternativas. Lamentablemente, esto lleva a que la Gen Z caiga más fácilmente en estafas que los boomers.

La Gen Z tiene un problema de ciberseguridad. Pese a ser nativos digitales, los conocimientos de seguridad de los nacidos alrededor de los 2000 no es mucho mejor que los más mayores. Es una de las conclusiones de la nueva encuesta de la Asociación de Cajas de Ahorros y Bancos (CECA), sobre ciberseguridad y hábitos de uso de canales digitales.

En este informe se repasan numerosas prácticas respecto a las entidades bancarias y se ha puesto de manifiesto que un 57% de los encuestados de entre 18 y 29 años reconoce tener escasos conocimientos de ciberseguridad.

El 28% cree que el banco puede contactarnos por vías extraoficiales. Según refleja la encuesta, el 20% de las personas creen que nuestro banco nos va a contactar por canales no oficiales y nos puede solicitar claves de acceso por vías como WhatsApp o correo.

Es preocupante que precisamente sean los más jóvenes, Gen Z con 28% y Millennials con un 30%, quienes más crean en esta vía, mientras que los más mayores desconfían de que el banco nos escriba por canales no oficiales.

Solo el 33% presta atención a las advertencias. No será porque a veces no se nos advierte. La encuesta refleja que el 33,2% de la Gen Z no hace caso a las advertencias, mientras que en los mayores de 65 años sí se presta atención a los avisos o las indicaciones del banco, en un 66%. Una diferencia enorme que muestra la recepción y atención de cada generación frente a las recomendaciones.

Los más inconscientes. De los Gen Z encuestados, el 44% afirma tener un sentimiento de vulnerabilidad frente a los cibercrímenes y las estafas bancarias. Este porcentaje sin embargo es el más pequeño de entre todas las generaciones. La Generación Z es la que más cómoda se siente y menos sensación de vulnerabilidad tiene.

El 84% afirma sentirse seguro cuando opera con el banco. Sin embargo, que el 28% crea que el banco puede solicitarnos la contraseña a través de canales no oficiales expone que son un blanco muy atractivo para los ciberatacantes.

