España extradita a EEUU a Peter Levashov, creador de una de las mayores botnets de spam del mundo

Tras casi un año de batalla legal, el pasado viernes España extraditó al hacker ruso Peter Levashov a los Estados Unidos. Lo había detenido en Barcelona en abril del año pasado, y tras meses de batallas entre Estados Unidos y Rusia para llevárselo a sus países, finalmente la solicitud de contra-extradición rusa fue rechazada.

Lisov es considerado por Estados Unidos como uno de los mayores capos del spam, y fue arrestado con una orden internacional de busca y captura del FBI. Se le acusa de haber operado botnets como Kelihos, con la que enviaba miles de millones de emails de spam diarios, difundía malware, y robaba las credenciales bancarias de los ordenadores infectados.

En Rusia no es ilegal enviar spam a través de ordenadores, y desde este país se llevan tiempo utilizando casos como este para acusar a Estados Unidos de "secuestrar" a ciudadanos rusos. Mientras, sus abogados aseguraron durante el proceso que el debate político entre Rusia y Estados Unidos ha estado contaminando el caso.

Levashov niega todas las acusaciones, y le dijo a las autoridades españolas que en Estados Unidos le torturarían para sacarle información sobre cuando estuvo trabajando en el partido de Putin. Pero finalmente ha sido extraditado, y ahora se enfrenta a una condena de 52 años en prisión por operar una de las botnets más grandes del mundo.

De la botnet Kelihos a trabajar para el Kremlin

Peter Levashov llevaba siendo perseguido, desde que se descubrió la botnet Kelihos a finales del 2010, la red de ordenadores que utilizaba con varios fines. Por ejemplo, por un precio de sólo 200 dólares se ofrecía a enviar un millón de correos de spam a los usuarios infectados con promociones de productos de todo tipo, desde farmacéuticos falsos hasta remedios para la disfunción eréctil.

Entre otros servicios, por 300 dólares enviaba un millón de mensajes de spam en los que tratar de reclutar candidatos para puestos de trabajo ilegales con los que lavar dinero, y por 500 dólares realizaba ataques de phishing y propagación de malware.

Según documentos rescatados tras el cierre de una de sus operaciones, Levashov obtuvo ingresos de 145.000 dólares sólo entre 2010 y 2012 tras el envío de millones de correos de spam. De hecho, cuando fue detenido ocupaba el séptimo puesto de la lista ROKSO, un ranking mundial con los mayores spammers de Internet. Con estas operaciones enviaba más de 1.500 millones de emails diarios mediante más de 70.000 ordenadores infectados.

Levashov en la lista ROKSO

Pero esta no es la única razón por la que Estados Unidos le tenía ganas. Según varios investigadores rusos de ciberseguridad, Levashov también podría haber sido contratado por el Kremlin para inutilizar webs con puntos de vista contrarios al gobierno ruso, y desacreditar a sus oponentes durante las elecciones presidenciales de 2012.

Aunque no hay evidencias públicas, también se habla de una posible colaboración en los ataques informáticos durante las elecciones de Estados Unidos. Pero en este aspecto, medios como el New York Times cuentan que funcionarios estadounidenses han asegurado que no tuvo ninguna implicación.

En Xataka | El fraude publicitario "más grande hasta la fecha": páginas falsas y una botnet para robar 180 millones de dólares