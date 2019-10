La era del hardware vulnerable para siempre: un router de D-Link con un agujero de seguridad no se actualizará jamás

Cuidado con ese viejo router que tienes en casa, porque podría ser un nido de malware. No porque tú hayas hecho nada malo, no, sino porque el fabricante podría haber dejado de ofrecer actualizaciones de seguridad si ha pasado el periodo de soporte.

Que es justo lo que ha pasado con una familia de routers de D-Link en los que se ha revelado una vulnerabilidad crítica que permite la ejecución de código remoto y pone en riesgo a sus usuarios. D-Link no va a actualizar esos routers porque el ciclo de soporte oficial ha finalizado, así que estamos ante un ejemplo claro de hardware vulnerable para siempre (y cada vez hay más).

Los fabricantes de hardware suelen definir ciclos de vida y de soporte para sus productos: cuando acaban esos periodos, dejan de dar actualizaciones a esos productos, lo que puede provocar problemas muy serios en algunos casos.

