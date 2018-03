"En el último año hemos detectado un 800% en el minado no autorizado de criptomonedas": Nick Shaw, VP EMEA de Symantec Norton

El negocio de la seguridad ha cambiado mucho durante los últimos años. A medida que íbamos viendo la explosión móvil las amenazas online han ido cambiando, y ahora nuestros datos no son borrados sino que se secuestran y se nos impone un rescate bancario. O eso, o se nos engaña mediante técnicas publicitarias fraudulentas o incluso se utiliza nuestra CPU para minar criptomonedas.

En consecuencia, todos los servicios de seguridad han tenido que ir evolucionando al mismo ritmo para ofrecer una protección más fiable a sus clientes. Sobre esto hemos podido hablar recientemente con Nick Shaw, vicepresidente de marketing en la zona EMEA de Symantec Norton.

"Un 58,6% de nuestros ingresos de Symantec llegan de soluciones empresariales"

¿Cómo enfrentan el número creciente de usuarios que no consideran necesarias soluciones de pago dadas las características de seguridad de sus sistemas?

Creo que los consumidores tienen que decidir entre qué tipo de software de seguridad deben utilizar. Pueden escoger entre una solución de pago como la nuestra, lo que implica que nosotros jamás venderemos o monetizaremos sus datos o cualquier otra información relacionada con ellos. También hay la opción del software gratuito, pero obviamente ese software tiene que monetizarse de algún modo y por lo tanto hay el riesgo potencial de que sus datos personales sean monetizados.

Eso es una elección que el usuario tiene que hacer, tiene que quedarse con el software con el que se sienta más cómodo y con el que mejor cubra sus necesidades.

En el caso concreto de Norton, ¿qué argumentos ofrecéis VS los antivirus gratuitos que mucha gente usa?

Creemos que otras alternativas sólo tienen la simple oferta de antivirus tradicional, mientras que nosotros cubrimos además también las amenazas más modernas como phishing, ransomware, malware, spyware… por supuesto, es una decisión que debe tomar el usuario. Pero nosotros estamos contentos con las reseñas que tenemos por la red: ofrecemos protección para todas las amenazas actuales y no nos quedamos en ser un mero antivirus.

¿Cómo se reparte cuantitativamente su negocio entre el sector empresarial y el doméstico?

Las cifras más recientes que tenemos sobre esto son del año pasado y estamos pendientes de actualizarlas el próximo mes de mayo, pero el 58.6% de los ingresos del año fiscal pasado vinieron de soluciones empresariales y el 41,4% restantes vinieron de nuestra oferta para el consumidor final. Los ingresos totales del año fiscal fueron de 4.019 millones de dólares.

[Añadimos, en base al documento de resultados financieros, que el 52% de los ingresos totales llegaron de los Estados Unidos mientras que el 48% restante procede del resto de países del mundo].

Uno de los retos actuales es evitar el cryptojacking que mina criptodivisas en nuestros ordenadores sin que nos demos cuenta. ¿Cómo se enfrentan a estas amenazas?

Metamos algo de contexto: durante el último año hemos detectado un aumento del 800% en minado de criptomonedas. Y la razón es simple: si miras el valor de las criptomonedas a principios de ese año y luego a finales de año, ese valor ha subido muchísimo. Y eso atrae a los criminales, y encima el coger y gestionar esas criptomonedas es algo que puede hacerse de forma completamente anónima.

El proceso que hacen también es simple: colocan anuncios con los que engañar al usuario, y si éste hace click, la potencia de su ordenador puede ser usada para minar criptomonedas. Por nuestra parte tenemos ya protecciones en nuestros servicios para impedir que nadie se aproveche de la CPU de nuestros clientes.

"Todo el mundo debería tener cuidado con aquello en lo que hace click en una web"

De todos modos, siempre puntualizo que a nivel general todo el mundo debería tener cuidado con aquello en lo que hace click en una web. Es una cuestión de sentido común: comprueba que las webs sean legítimas, no caigas en ofertas y descuentos absurdos, ten mucho cuidado de por donde navegas. A medida que haces esto te vas volviendo menos susceptible de caer en engaños.

Salon asks ad-blocking users to opt into cryptocurrency mining instead https://t.co/QSvoCBU1Zt via @Verge — Kik Minev (@kikminev) 4 de marzo de 2018

Consideras que este tipo de minería de criptodivisas puede convertirse de algún modo en una fuente de ingresos para las webs de un modo más ético? Algunos medios empiezan a avisar de que lo hacen si tienes adblock instalado.

En ese caso, volvemos a que debe de ser una decisión del usuario. Es algo completamente personal. No puedocomentar acerca de las webs que lo implementan porque no me he encontrado con este caso. Hay muchos modos de monetizar la web, y es una pura cuestión de elección.

Del virus al malware al spyware al adware y los minadores... ¿Cómo ves el futuro? ¿A qué amenazas nos podríamos enfrentar en cinco años?

Lo que ha cambiado es que las amenazas ahora se han vueto mucho más sofisticadas. Lo que antes eran individuales intentando infectar a otros individuales ahora se ha convertido en una nueva práctica criminal para ganar dinero, datos, información. Ahora hay mucha más gente involucrada, más desarrollo involucrado. Todo es más complejo, y sigue evolucionando, como todo en este mundo digital.

Lo voy a comentar lo que puede venir en el futuro más allá de que va a ser mucho más complejo…. pero sí que puedo decirte que cada vez estamos invirtiendo más recursos para poder hacer frente a todas las amenazas que puedan surgir.

¿Crees que podríamos tener amenazas como el ransomware en futuras innovaciones como el coche conectado? ¿Algo como “o me pagas un bitcoin o el coche no arranca”?

Dependería de muchas cosas. ¿El coche está conectado? ¿La seguridad de la red de conducción es buena? ¿Los sistemas de seguridad de la marca del coche son a prueba de amenazas? No es fácil de predecir.

Lo que te diría es que si que puede haber un proceso de maduración. Cuando los coches aparecieron no tenían apenas las medidas de seguridad que tenemos ahora. Y poco a poco fueron apareciendo los cinturones de seguridad, los airbag, los asistentes de frenado… nos hemos ido adaptando. Ahora tenemos el problema de las emisiones contaminantes, y nos estamos adaptando a intentar evitar esas emisiones. Es un proceso.

