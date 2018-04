El videoclip de 'Despacito' desaparece tras un ataque de hacking a YouTube

Un grupo de hackers ha borrado el vídeo musical de la canción 'Despacito' con la que el artista Luis Fonsi había superado recientemente todo un hito: superar las 5.000 millones de visualizaciones.

Los responsables del ataque parecen haber logrado acceso a la cuenta oficial de Luis Fonsi en YouTube además de otras de artistas como Shakira, Maroon 5, Taylor Swift y Drake.

Vídeos modificados o borrados

Varios videoclips han sido modificados para mostrar que han sido hackeados en su título, algo que de hecho ocurrió inicialmente con el videoclip de 'Despacito'.

Tras esa primera modificación, el vídeo ha acabado desapareciendo de YouTube —este es el enlace oficial desde el que se muestra el aviso—, algo sorprendente que de momento parece responder a un ataque de hacking.

El descubrimiento lo ha hecho Gianluca Varisco en Twitter, donde hoy detectó lo que pasaba con la cuenta oficial de Luis Fonsi y otras cuentas asociadas a Vevo como la de Shakira o Maroon 5.

Algunos usuarios que buscaron por el título 'Hacked by Kuroi'SH' (uno de los responsables del ciberaataque) mostraban capturas en las que esos y otros artistas parecían haber sido atacados, aunque en estos momentos los títulos de vídeos como los de Shakira o Maroon 5 parecen haber sido modificados para mostrar el título original y oficial de esos videclips.

@YouTube Its just for fun i just use script "youtube-change-title-video" and i write "hacked" don t judge me i love youtube <3 — Prosox (@ProsoxW3b) 10 de abril de 2018

Dos de los responsables del ataque, Kuroi'SH y Prosox, están publicando mensajes en Twitter en los que están avisando de cómo están ganando acceso a otras cuentas, e incluso revelan que tienen acceso a la de la presidenta de YouTube, Susan Wojcicki. Prosox ha indicado que el ataque se ha realizado con un script que permite cambiar los títulos, pero el borrado del vídeo 'Despacito' revela que el acceso va más allá.

Ni los responsables de YouTube ni los de Vevo han ofrecido comentarios de momento al respecto.

En Xataka | Kevin Mitnick, genio o figura de uno de los hackers más famosos de la historia