Un desarrollador ha creado una aplicación que pita cada vez que el navegador envía datos a Google. Prepara los oídos

Google es una de esas compañías tecnológicas cuya presencia es tan amplia que en un punto termina difuminándose y es difícil calcular su alcance. Después de todo es la responsable de algunos de los servicios en línea más utilizados de la actualidad, pero sus tentáculos se extienden mucho más allá de lo visible y son desconocidos por muchas personas.

Si nos centramos exclusivamente en la navegación web, analizar en detalle cada página para saber si se comunica con Google podría ser una tarea aburrida y extenuante. Un desarrollador, sin embargo, ha querido facilitar esto con la creación de un programa que pita cada vez que el ordenador "habla" con el gigante de Mountain View. Veamos de qué se trata.

Bert Hubert, el desarrollador del proyecto, compartió en su cuenta de Twitter un vídeo del programa en funcionamiento. Desde Google Chrome ingresó a la página web de empleo del Gobierno de los Países Bajos. Curiosamente, los pitidos empezaron desde el mismo instante en el que Hubert empezó a escribir la dirección web en el cuadro de URL del navegador. También hacían acto de presencia en cada clic.

A simple vista la página gubernamental no exhibía rastros algunos de Google. No obstante, allí estaba (más adelante veremos por qué). En cada menú desplegado, en cada acción, se establecía una comunicación con los servidores de la compañía de la gran G. Algunos usuarios pensaron esto podría deberse a que la prueba se estaba ejecutando en el navegador Chrome, pero Hubert respondió con otro diferente.

Hizo una prueba de su software, con la misma página, pero desde el navegador Mozilla Firefox. El comportamiento de la aplicación parecía ser el mismo, es decir, los pitidos también sonaban en cada movimiento. ¿Conclusión? Las conexiones con Google no eran exclusivas del navegador Chrome.

I did a demo of the Google noisemaker that makes some noise every time your computer talks to Google. This demo was based on Google Chrome & made lots of noise. People told me to expect this, since it was Chrome. Here is a video showing the exact same thing on Firefox: pic.twitter.com/btFbIbEivg