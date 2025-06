La restauración de fotos viejas siempre ha sido un desafío. Este nuevo modelo de IA acaba de resolverlo

La capacidad de la IA para generar textos, imágenes o vídeo han demostrado ser asombrosas, pero seguía habiendo un problema que se le resistía a estos sistemas: el de restaurar viejas fotos para dejarlas perfectas.

Eso acaba de cambiar con Flux.1 Kontext, una familia de modelos de IA generativa con una característica muy especial: en lugar de seguir la línea de los tradicionales modelos de texto-a-imagen, Flux.1 Kontext genera imágenes en-contexto: es posible utilizar como prompt una imagen de referencia y un texto (prompt) para que la combinación sea mucho más potente.

No hace falta que no mires a cámara. La IA es capaz de generar una imagen tuya mirando a partir de la original (a la izquierda) e incluso de una sonriendo. Fuente: Black Forest Labs.

Las posibilidades, como explicaban los responsables de Black Forest Labs —la startup que desarrolla estos modelos— son espectaculares. Es posible mantener el contexto —paisajes, caras, objetos— para ir modificando el resto de la imagen a nuestro antojo: basta combinar esas imágenes de referencia con prompts más o menos detallados para obtener el resultado deseado.

Lo que no decían los ingenieros de Black Forest Labs es que esa misma idea se podía aplicar a una vieja necesidad: La citada restauración de viejas fotos. Basta con cargar cualquier imagen dañada por el paso del tiempo o por cualquier otro motivo, y Flux hará un trabajo de restauración espectacular en tan solo unos instantes.

Una vieja (no diré cuánto) foto mía: si la veo desde lejos el resultado es espectacular, creíble. Cuando hago zoom empiezan a aparecer cosas algo más raras: la cara algo más alargada, más "cuadrada", la nariz y la frente algo más largas. Soy yo, pero no soy yo.

Es posible probar la herramienta en el "patio de recreo" (playground) de Black Forest, o en servicios como Fal.ai. Nosotros hemos querido probarlo en Freepik, la plataforma española de IA generativa que desde el primer momento ha dado acceso a modelos anteriores de Black Forest Labs y que por supuesto ya tienen disponible Flux.1 Kontext en sus dos modalidades, Pro y Max.

Real Madrid. Campeonato Regional Mancomunado, 28 de octubre de 1934. Fuente: Instituto del Patrimonio Cultural de España

Los resultados han sido realmente llamativos, como se puede ver en esa vieja foto del Real Madrid de 1934. La imagen que encabeza el artículo es un ejemplo claro, y aquí se aprecian algunos detalles que son habituales en este modelo de IA generativo.

Así, es posible convertir viejas fotos en fotos actuales que además pasan a tener color y mucho más detalle que las originales. Puede que incluso en retratos el resultado sea parecido pero extraño, artificioso, o que se modifiquen rasgos de la persona que hacen que el resultado sea algo chocante. Ocurrió por ejemplo con un retrato de Lincoln obtenido de la Librería del Congreso de los EEUU.

Por supuesto, eso puede acabar siendo contraproducente. Nosotros hemos utilizado un prompt muy sencillo para este proceso: "Restore and colorize this image. Remove any scratches or imperfections, keep fidelity", pero es posible ajustar más los resultados si introducimos peticiones y prompts mucho más específicas.

Por supuesto, los milagros no existen y si hacemos zoom en las imágenes pueden surgir el problema de las "alucinaciones" aplicadas a la IA generativa de imágenes. En la célebre fotografía de 'Lunch atop a Skyscraper' (Wikipedia) el detalle de la original es escaso, así que cuando la IA intenta restaurarla, inventa pequeños detalles o rasgos que no están. El resultado visto desde lejos, eso sí, es fantástico.

Aunque aquí Flux.1 Kontext no logra mejorar demasiado la definición de la imagen, sacrifica ese nivel de detalle para mantener la fidelidad, colorear y arreglar todas las grietas de la foto original. Fuente: Reddit.

Los ejemplos hablan por sí solos y demuestran que la restauración de fotos alcanza gracias a este modelo una calidad realmente espectacular, como sucede en la foto de esa familia (Reddit).

Para hacernos una idea del coste, cada imagen restaurada con Flux Pro en Freepick cuesta 100 créditos, y con una suscripción mensual a su servicio Premium (10 euros/mes) se consiguen 18.000 créditos. Así pues, 180 de estas restauraciones por 10 euros, menos de seis céntimos por imagen.

Otros modelos de Black Forest Labs sí están disponibles en GitHub y se pueden instalar y utilizar en local —ideal si tienes una buena GPU—, pero de momento Flux.1 Kontext no está incluido en ese catálogo. No sabemos si lo añadirán próximamente, pero de momento es posible experimentar gratis con el modelo en servicios como los citados. Sin duda, una gran opción para realizar este tipo de tarea.

