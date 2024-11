Las Big Tech se están rompiendo la cabeza para ganar dinero con la IA. Su nueva idea: implementarla en compras

Encontrar productos al mejor precio ya era fácil gracias a Google, pero ahora un rival amenaza con suplantar esa función. Uno que ya ha comenzado a hacer lo mismo a la hora de buscar respuestas a nuestras preguntas. En Perplexity se han puesto las pilas, y su chatbot , que ya compite con el buscador de Google en búsquedas tradicionales, ahora es capaz de comprarnos cosas solo. O casi.

Un asistente de compras. Los responsables de Perplexity han anunciado un nuevo servicio que permite contar con un asistente de compras con IA. El servicio forma parte de su suscripción premium: los usuarios de Perplexity Pro en EEUU pueden ya disfrutar de él. Gracias a la nueva opción es posible obtener recomendaciones —no patrocinadas, destacan en Perplexity— y buscar productos de diversos comercios. Luego solo queda elegir el que quieren y comprarlo con un solo clic gracias a la plataforma 'Buy with Pro'.

Decisiones informadas. La IA de Perplexity no solo ofrece resultados a las búsquedas que hacemos, sino que las argumenta ofreciendo un resumen de pros y contras. Es algo que lleva más tiempo al realizar ese proceso con Google y que impone más trabajo, pero que gracias a la IA permite ganar tiempo. Por último, una vez elegido el producto solo queda hacer clic en "Buy with Pro", el botón que Perplexity ha creado para este propósito y que recuerda al célebre "Buy now with 1-Click" que Amazon llegó a patentar (la patente, eso sí, expiró en 2017).

Quiero eso que estoy viendo. La capacidad multimodal del modelo de Perplexity permite algo también interesante: capturar con la cámara del móvil un producto para que la IA de Perplexity lo encuentre en comercios y podamos comprarlo directamente. Es una opción análoga a la que propone Google Lens, pero aquí esa integración con IA permite disfrutar de más contexto y de esa capacidad de "conversar" con el chatbot para afinar la búsqueda. Si ves por ejemplo una camisa azul que te gusta pero la prefieres en color negro, puedes decírselo al chatbot una vez encuentra ese resultado.

Pero. Para poder disfrutar de esas opciones no solo tendrás que pagar la suscripción mensual a Perplexity Pro, sino que además deberás fiarte de la plataforma, ya que si quieres ese proceso de compra sencillo tendrás que introducir tus datos personales y tu tarjeta de crédito para completar la compra. Los usuarios de esta opción, eso sí, tendrás una ventaja intersante: todas tus compras con comercios que soporten la opción "Buy with Pro" tendrán gastos de envío gratuito.

Comercios bienvenidos. En Perplexity quieren convertirse no solo en rival de Google, sino de Amazon. Su servicio ya funciona con varios comercios e incluye integraciones con Shopify —lo que ya garantiza un inmenso catálogo—, pero es que ahí no se queda la cosa. La firma ha lanzado el programa Perplexity Merchant que permite que grandes comercios compartan especificaciones de productos que ventan para que formen parte de la base de datos de Perplexity y de su servicio "Buy with Pro". El programa es además gratuito, algo especialmente llamativo que lo diferencia de programas como los de Amazon en los que los comercios deben pagar parte de lo que ingresan a Amazon.

Pero Google y Amazon tienen también compras con IA. La propuesta de Perplexity es llamativa, pero cuidado porque tanto Google como Amazon tienen también desarrollos en este ámbito. Google anunció su buscador de compras con IA en octubre, y Amazon inició en EEUU el despliegue de Rufus, su asistente de compras con IA, y ya lo ha ofrecido en otros países como España.

Ganar más dinero que nunca está en juego. Amazon es absoluto referente en este segmento —junto a Alibaba, que de momento no ofrece tal opción— y por tanto Rufus es una gran apuesta de futuro. Google no es una plataforma de comercio electrónico per se, pero la empresa es absolutamente gigante en este terreno gracias a los afiliados y su dominio imperial del mercado de las búsquedas y la publicidad. Ambos quieren mantener su posición de referencia e impulsar a los compradores a que compren aún más con este tipo de sistemas, pero es que además tienen claro que los asistentes de IA pueden ser una gran tendencia de futuro y no van a dejar que otros les roben un trozo del pastel. Veremos si Perplexity lo logra.

