"Nos equivocamos": la IA de OpenAI era demasiado abierta, así que en GPT-4 impera el secretismo absoluto

Todo era estupendo y muy abierto cuando hace unos años se comenzó a avanzar en el desarrollo de sistemas prácticos de inteligencia artificial. Empresas como OpenAI no solo sacaban a la luz motores asombrosos como DALL-E 2 o GPT-3, sino que publicaban extensos estudios detallando cómo los habían creado. Eso se acabó.

GPT-4. Esta semana OpenAI anunciaba la nueva versión de su modelo de IA conversacional, GPT-4, y aunque en el anuncio oficial mostraba las ventajas y su capacidad, no se daban detalles internos de su desarrollo. No se sabe con cuántos datos se ha entrenado al sistema, cuál es el coste energético o qué hardware y métodos se han seguido para crearla.

I think we can call it shut on 'Open' AI: the 98 page paper introducing GPT-4 proudly declares that they're disclosing *nothing* about the contents of their training set. pic.twitter.com/dyI4Vf0uL3