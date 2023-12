Microsoft ya tiene rival para Gemini Nano. Se llama Phi-2 y puede funcionar en móviles (más o menos)

Hace unos días Google daba el pistoletazo de salida a la era de la IA de bolsillo con Gemini Nano, su modelo de IA generativa de texto capaz de funcionar directamente desde el móvil y sin conexión a la nube. Ahora Microsoft acaba de sorprender a todos con el lanzamiento de su particular rival, un Small Language Model (SLM) llamado Phi-2 que también se puede usar en móviles.

Phi-2. En Microsoft Research indicaban que este nuevo modelo de texto a texto es "suficientemente pequeño para ser ejecutado en un portátil o en un dispositivo móvil". Satya Nadella ya nos habló de él en el reciente evento Ignite 2023, y es la evolución de Phi-1, que tan solo contaba con 1.3B de parámetros.

Un ChatGPT en formato compacto. Estamos ante un modelo con 2.700 millones de parámetros (2.7B), una cifra que claramente lo orienta precisamente a ser utilizada en dispositivos más modestos. En Google Gemini Nano tiene dos versiones con 1.800 (1.8B) y 3.250 millones (3.25B) de parámetros, por ejemplo.

Pequeñito pero matón. Lo es, al menos según sus responsables. ¿La razón? Es capaz de igualar e incluso superar las prestaciones y precisión de modelos teóricamente más capaces como Llama 2-7B o Mistral-7B. En las pruebas que han ejecutado anivel interno el rendimiento es excelente a pesar de tener casi una tercera parte de los parámetros de esos modelos.

También supera a Gemini Nano. El nuevo modelo de Microsoft es también capaz de superar el rendimiento de Gemini Nano 3.25B, el modelo "móvil" más ambicioso de Google, y según los investigadores de la empresa es también capaz de ofrecer menos "toxicidad" y mostrarse más subjetivo en las respuestas que las que por ejemplo ofrece Llama 2.

Las comparaciones son odiosas. En la presentación del modelo Microsoft nos recordó que la espectacular demostración de Gemini Ultra no había sido tan espectacular. Había hecho algo de trampa. En uno de los apartados Google mostró cómo Gemini Ultra era capaz de ayudar a un estudiante con problemas de física, y en Microsoft usaron los mismos prompts con Phi-2 y se vio que era también de resolver esas dudas incluso siendo un modelo mucho más pequeño.

Solo para investigar. A pesar de esa capacidad, Phi-2 no llegará a nuestros móviles, al menos por el momento. El modelo se licencia únicamente "con propósitos de investigación", y no se podrá desplegar comercialmente. Sí que se habla de la posibilidad de usarlo "con propósitos no comerciales y que no generen ingresos", pero su aplicación práctica es algo menos directa. Se puede acceder aél, eso sí, a través del catálogo de la nueva plataforma Azure AI Studio.

