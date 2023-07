El interés por ChatGPT está desacelerando. Sustituir a Google va a ser (mucho) más difícil de lo que parecía

Los primeros meses de vida de ChatGPT han sido frenéticos. El chatbot creado por OpenAI ha cogido al mundo por sorpresa y ha conseguido convertirse en un fenómeno viral que ha contagiado a más de 100 millones de usuarios en pocos meses. Su ritmo de crecimiento, eso sí, parece estar ahora desacelerando.

Las descargas bajan. Justin Post, analista de Bank of America, indicó el miércoles que las descargas de las aplicaciones móviles tanto de ChatGPT como de Bing han descendido en EEUU según los datos de la consultora Sensor Tower. En ambos casos la caída en el mes de junio respecto al mes anterior ha sido de un 38%, una cifra considerable.

Google sigue imparable. Y mientras, la cuota de mercado del buscador de Google sigue siendo espectacular, y de hecho es ligeramente mayor que la del año pasado a estas alturas: tiene actualmente un 92% de cuota de mercado según SimilarWeb. Mientras, Microsoft Bing apenas llega al 2,8% según esos datos.

Fuente: StatCounter GlobalStats

De revolución en búsquedas nada (de momento). En StatCounter GlobalStats confirman esos datos, y como se ve en la gráfica, no hay apenas cambios apreciables en cuanto a cuota de mercado de estos buscadores. La aparición de ChatGPT pareció haber impulsado sensiblemente el buscador de Microsoft gracias a Bing Chat con ChatGPT, pero la realidad es que al menos según estos datos la situación en el mercado de los buscadores a nivel global no ha cambiado. Google sigue siendo intocable.

Tanta inversión para esto. Puede que ChatGPT no fuera necesariamente un intento de revolucionar las búsquedas, pero muchos lo han (hemos) visto con esa percepción: la de una herramienta que permitía encontrar la respuesta casi a la primera y de forma más natural y directa de la que ofrecía Google. Parecía que nos acercábamos a una especie de "buscador 2.0", pero según algunos analistas esta desaceleración de las descargas parece reflejar que el interés —al menos, por usar ChatGPT y Bing en el móvil— está decayendo. Teniendo en cuenta las ingentes cantidades de dinero que se han invertido en estos modelos, la pregunta es si esa apuesta ha merecido la pena.

Ya no hay tanta prisa. Google, que activó un código rojo para tratar de responder a la teórica amenaza de ChatGPT, lanzó su propio chatbot, Bard, de forma limitada. En las últimas semanas ha planteado también su particular revolución en su buscador con su Search Generative Experience (SGE), pero su despliegue es también por ahora parte de un desarrollo experimental que no está claro si acabará siendo implantado de forma masiva. Nosotros lo probamos, y al menos en su estado actual no nos pareció ninguna revolución. Tal y como están las cosas, indicaba Post, "Google puede tener menos urgencia en integrar los resultados del LLM (chat) en las consultas comerciales".

La web también cae, veremos qué pasa con Android. En Bank of America también indicaron que el acceso a ChatGPT desde la web, la forma original y la más extendida, también descendió un 11% en número de usuarios en EEUU y se situó en 51 millones de visitas a la semana, lo que representa un 2% del tráfico mensual estimado de Google en esa región. La situación podría cambiar si OpenAI lanza su aplicación móvil de ChatGPT para Android: de momento la única disponible es la versión para iOS.

