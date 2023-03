Ya hay modelos generadas por inteligencia artificial. Y tienen su agencia de representación, por supuesto

Hace tres años, una modelo canadiense firmaba un artículo en Vogue donde señalaba estar segura de que la Inteligencia Artificial acabaría por quitarle el trabajo. Sinead Bovell hablaba de cómo las modelos digitales y las influencers virtuales están entrando con éxito en la industria de la moda en todos los sentidos. Y eso le preocupaba.

Ponía como ejemplo a la modelo sudafricana Shudu Gram, que en realidad es una modelo virtual, o a Miquela Sousa, otra idol, modelo, influencer y ahora creadora de música brasileña de 19 años, que ha acumulado millones de seguidores en Instagram. Y que incluso ha colaborado con Prada y Givenchy, ha aparecido en un video de Calvin Klein con Bella Hadid y acaba de lanzar una canción con la cantautora Teyana Taylor.

"Hay una cosa que me tranquiliza en la vida real: Miquela, como Shudu, es una imagen generada por computadora (CGI), no inteligencia artificial. Eso significa que Miquela y Shudu en realidad no pueden hacer nada por su cuenta. No pueden pensar, aprender u ofrecer variaciones de poses de forma independiente. Pero ese no será el caso por mucho más tiempo", señalaba. Y no andaba desencaminada. El momento al que Bovell más temía acaba de llegar. Pero no es algo malo. Para nada.

Un desarrollador holandés ha creado un estudio fotográfico y una agencia de modelos con inteligencia artificial llamado Deep Agency. Por 29€ al mes, puede generar imágenes de modelos de IA o convertirte a ti en modelo. "Contrata modelos virtuales y diga adiós a las sesiones de fotos tradicionales", reza su página web.

Deep Agency en realidad no tiene fotógrafos, ni locaciones ni personas reales. Simplemente le indicas tus necesidades y te da una foto realista de una modelo. En Twitter, el fundador de la compañía, Danny Postma confirma que todo es "100% generado por IA y que el progama está dirigido a agencias de marketing y proyectos de e-commerce.

Tal y como indica Postma, la plataforma utiliza los últimos modelos de IA de texto a imagen, y es accesible en cualquier parte del mundo. En la plataforma, puedes personalizar la foto eligiendo la pose de la modelo y escribiendo diferentes descripciones de lo que quieres que haga. Puedes incluso indicarle la hora y el clima, el tipo de cámara e incluso su lente o velocidad de obturación.

¿De dónde las saca? Según sus "Términos y condiciones", utiliza un sistema de inteligencia artificial entrenado en conjuntos de datos públicos. Por eso puede ser que estas imágenes se parezcan a fotografías existentes de personas reales. Hay que recordar que LAION-5B, que era un conjunto de datos de código abierto utilizado para entrenar sistemas como DALL-E y Stable Diffusion, incluía muchas imágenes de personas reales, desde sus rostros hasta imágenes médicas, sin permiso.

Si bien es cierto que el software es bastante impresionante, aún tiene limitaciones propias de la mayoría de IAs hasta el momento: las imágenes generadas son a veces fáciles de detectar, pero sobre todo tienen varios sesgos. Hasta ahora, el sitio solo genera imágenes de mujeres a menos que pagues una suscripción, que desbloquea otros tres modelos, una mujer y dos hombres.

Además, según se apunta en este artículo de Vice, se suele generar una imagen de una mujer blanca y rubia, incluso si seleccionas una imagen de una mujer de una raza o parecido diferente en el catálogo. Es decir, debes agregar palabras adicionales que describan la raza, la edad y otras características demográficas si desea cambiar el aspecto del modelo.

Una tecnología con muchos usos

Desde hace unos años, la IA ya se aplica en diferentes campos del mundo del modelaje y de la fotografía. Simon Chambers, director de la agencia de modelos Storm Management, explicaba en ese mismo artículo que "aunque se podrían usar avatares en lugar de modelos, el problema es que las imágenes para ser convincentes necesitan creatividad y emoción, por lo esta IA funcionaría mejor en imágenes básicas utilizadas con fines de referencia simples, en lugar de marketing o promoción donde se necesita establecer una relación con el cliente".

Pero, al contrario de los modelos CGI, algunas modelos de IA pueden caminar, hablar e incluso actuar. DataGrid es una compañía japonesa que utiliza redes antagónicas generativas (GAN), un tipo de aprendizaje automático. Sus modelos digitales pueden ofrecen diferentes opciones de pose que imitan exactamente lo que hacen las modelos reales. Según explicaba Sinead Bovell en su artículo, el gigante alemán Zalando ha publicado trabajos de investigación sobre esta tecnología.

Por otro lado, las modelos digitales también tienen sus ventajas. Podrían ayudar a reducir la huella ambiental asociada con las sesiones de fotos y la comercialización de ropa. También son más eficientes y rentables. Los modelos digitales pueden trabajar en múltiples "sesiones" al mismo tiempo, y requieren un equipo significativamente más pequeño.

