GitHub Copilot tiene más competencia: Meta acaba de presentar Code Llama, un nuevo aliado para los programadores

La inteligencia artificial (IA) está cambiando la forma en la que los programadores hacen su trabajo. Una encuesta de GitHub en Estados Unidos sugiere que el 92% de los desarrolladores con sede en ese país utilizan herramientas de codificación impulsadas por algoritmos. No es una idea descabellada pensar en que este escenario, en mayor o menor medida, también se está replicando en otros países.

Esta tendencia ha dado lugar a que cada vez más empresas se vean tentadas de entrar al mundo de los asistentes de programación. Si bien Copilot es uno de los más conocidos, en los últimos meses hemos presenciado la llegada de alternativas como CodeWhisperer de Amazon. A estas se han sumado nuevos modelos de lenguaje que prometen abrir la puerta a la creación de nuevas herramientas.

Code Llama, el modelo de Meta para la codificación

Meta ha anunciado este jueves Code Llama, un modelo de lenguaje basado en Llama 2 cuyo objetivo es complementar la tarea que hacen los programadores. Entre sus ventajas encontramos la capacidad de generar código y respuestas escritas en lenguaje natural. La forma de interactuar con él no es muy diferente a ChatGPT. Escribimos un prompt o introducimos datos y esperamos una respuesta elaborada.

Por ejemplo, podríamos pedir lo siguiente: "Escríbeme una función que genere la secuencia de Fibonacci”. Y también utilizar otras entradas de texto para completar y depurar código en Python, C++, Java, PHP, TypeScript (JavaScript), C#, Bash y más, con algunas versiones específicamente diseñadas para algunos de estos lenguajes. Cabe señalar, eso sí, que no podremos utilizar Code llama nada más descargarlo.

Si bien Meta ha habilitado la descarga del modelo ―y puede ser utilizado para diversos fines de manera gratuita―, hacerlo funcionar de manera local en nuestro ordenador requiere de algunos pasos avanzados como elegir el tamaño del modelo (7B, 13B y 34B), contar con suficiente potencia de cálculo, contar con herramientas de compilación e interfaz de usuario. Entonces, ¿para qué sirve Code Llama? Para desarrollar nuevos proyectos.

Así como GitHub Copilot X está basado en una versión modificada de GPT-4, Code Llama puede convertirse en el corazón de nuevas herramientas del estilo. Estamos hablando de una parte esencial de cualquier asistente de código. En Meta confían en que esto será así, y que su modelo llegará a una amplia variedad de utilidades, que van desde la investigación hasta la creación de herramientas comerciales cerradas o, por el contrario, herramientas de código abierto.

Imágenes: Gema Saputera

