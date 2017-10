Esta placa de Arduino simula todas las neuronas del cerebro de un gusano, para que se mueva y reaccione como tal

Reproducir de manera artificial el cuerpo humano es uno de los objetivos que tenemos desde hace siglos. Los ordenadores, los robots y la inteligencia artificial parece ser que nos hacen dar pasos agigantados, sin embargo, imitar por completo el cuerpo humano requiere de una complejidad que aún no podemos alcanzar. A pesar de todo, de momento hemos conseguido simular el cerebro más primitivo de todos, el de un gusano.

302 neuronas secuenciadas, una placa de Arduino y paciencia

Caenorhabditis elegans es una especie de gusano con uno de los cerebros más primitivos que conocemos. De hecho, tiene tan pocas neuronas que cuesta considerarlo cerebro. Las neuronas varían según la especie animal, podría parecer que entre un gusano y una mosca no puede ser tan grande la diferencia, pero se pasa de 302 neuronas a aproximadamente 300.000. ¿El ser humano? Se calcula que el cerebro humano tiene unas 86 mil millones de neuronas.

Caenorhabditis elegans en todo su esplendor.

Obviamente las neuronas del ser humano aún no se han secuenciado, por no decir que resulta casi imposible. El único ser del que conocemos el comportamiento de todas sus neuronas es el gusano Caenorhabditis elegans, básicamente por su cantidad. Proporcional a sus neuronas, este ser vivo no hace mucho a lo largo de su vida. Sus funciones se limitan a desplazarse según los estímulos que recibe de una especie de nariz capaz de detectar sutiles señales químicas.

Nathan Griffith ha aprovechado la simplicidad de este gusano para simular el funcionamiento de su cerebro en una placa de Arduino. Las neuronas son células que reaccionan a estímulos, así que tan sólo se tenían que adaptar estas respuestas en la placa Arduiono, concretamente 302 respuestas.

Con dos ruedas y un sensor de proximidad conectados a la placa, Nathan ha conseguido imitar los movimientos y las reacciones del gusano. Lo cierto es que los robots actuales son muchísimo más inteligentes y capacitados de este "Nematatoduino" pero lo interesante no es lo que puede hacer, sino lo que está simulando: un cerebro.

De momento algo imposible con un humano

Nematatoduino consume aproximadamente el 40% de la memoria de la placa Arduino. Es un ordenador muy básico, y es cierto que en un ordenador de mayor potencia se podría simular el cerebro de seres más complejos. Quién sabe, quizás un superordenador cuántico podría simular billones de neuronas, incluso las más de 86 billones que tiene el ser humano.

Nematoduino con el cerebro de un gusano.

Pero el problema no es la capacidad de la tecnología para ejecutar la simulación, sino nuestra capacidad para secuenciar el cerebro. Gracias al corto ciclo de vida de los gusanos y la facilidad para reproducirlos en condiciones normales, podemos secuenciar sus 302 neuronas. Sin embargo, analizar todas las neuronas del cuerpo humano, a día de hoy, es algo imposible. Así que de momento nos conformaremos con experimentar con gusanos, por eso Nematatoduino es un proyecto de código abierto que se puede descargar desde GitHub.

Imagen | Beraldo Leal

Vía | Moteherboard