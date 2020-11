Esta biografía de Barack Obama está arrasando en Amazon, y todo apunta a que la ha escrito una inteligencia artificial

En Amazon es posible encontrar varias biografías de Barack Obama. Una de ellas, 'A Promised Land', ha sido escrita por él mismo y es un tomo enorme de más 750 páginas, pero no es la que está dando que hablar últimamente.

La que está subiendo en ventas de forma sorprendente es la titulada 'Barack Obama Book' en Amazon —que viva el SEO— cuya autoría se atribuye 'University Press'. El libro, de apenas 61 páginas, es ahora mismo el más vendido de la sección de 'Liderazgo' de este gigante del comercio electrónico, pero lo realmente sorprendente es que todos los indicios apuntan a que este libro lo ha escrito una inteligencia artificial.

Eric Nelson, uno de los responsables de la conocida editorial Harper, comentaba en Twitter lo singular de una situación que hacía que se preguntase "¿Cómo de tontos somos como nación?" al descubrir que ese "no-libro" escrito por una IA estuviese vendiendo de esa forma en Amazon.

How dumb are we as a nation? This amazing, probably AI created nonbook is #173 on Amazon. https://t.co/uPymPqT3ou