El primer robot DJ del mundo ha llegado y está listo para la fiesta

Sí, ya no es ninguna novedad, los robots están aquí y poco a poco se adueñarán de los puestos de trabajo. Ya los hemos visto en diversas actividades en cocinas, restaurantes, cafeterías, hospitales, supermercados, como costureros y dentro de las cadenas de producción. En todos estos ámbitos se busca automatizar tareas, pero ahora estamos ante un caso particular y hasta cierto punto extraño, ya que alguien ha decido que los robots también son buenos para poner música en clubes y poner a bailar a la gente.

Se trata del club nocturno 'Karlovy Lazne' ubicado en Praga, el cual ha montado todo un espectáculo para dar a conocer su nuevo DJ residente, que es ni más ni menos que un brazo robótico programado para poner discos y generar mezclas de acuerdo al ritmo de la música.

Opiniones mixtas, unos lo aman y otros lo odian

No se trata de ningún tipo de robot humanoide entrenado con inteligencia artificial para la tarea de entretener a la multitud, sino de un brazo robótico extraído de una cadena de producción de coches, el cual se ajustado por medio de un software especial creado para la ocasión, que sirve para poner música y no perder el ritmo.

¿La ventaja de esto? Es que el robot no cobra, no descansa, trabaja toda la noche durante varias horas y mantiene bailando a la gente sin parar. Sin duda buenos argumentos para extender su uso a otros clubes. El detalle es que el robot no es barato, sin embargo, sólo se necesita una inversión inicial y listo, a esperar unos meses para recuperarla y empezar con las ganancias.

Los dueños del club se muestran entusiasmados y contentos con este nuevo robot DJ, ya que además de disminuir los costes de operación, la idea de vender su club como el primero en tener un robot poniendo música ha llamado la atención y a día de hoy es una sensación.

Pero no todo son buenas noticias, ya que algunos visitantes frecuentes al club han mostrado su inconformidad al mencionar que al inicio era algo novedoso, pero con el paso de los días se ha vuelto monótono. Esto se debe principalmente a que el robot no tiene capacidades sociales o de empatía, vamos, no puede sentir lo que la gente percibe con su música, de ahí que muchas personas se sientan molestas.

El robot es programado con una rutina semanal, donde se incluyen canciones predeterminadas, cambios de discos y ritmos a lo largo de la noche, incluso se mueve para animar a la gente. Debido al hastío de algunos clientes, lo han llegado a alternar con otros DJs (humanos) para ofrecer variedad en la noche, pero muchos sienten que es como escuchar un disco con un set de música. Aunque por otro lado también se ha vuelto el punto de encuentro y de visita obligada para viajeros y turistas quienes buscan conocer al robot DJ.

En Xataka | Entre 400 y 800 millones de personas serán desplazadas de sus puestos de trabajo en 2030 debido a la automatización