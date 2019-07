Ni efectivo ni tarjeta ni móvil: en China pagan con una sonrisa mediante reconocimiento facial

"¿En efectivo o tarjeta?" Mientras en Occidente aún escuchamos esta frase a la hora de pagar en una tienda y mientras estamos popularizando el pago con móvil, en China ya dejan atrás estos tres métodos de pago. Basta con sonreír ante una pantalla mientras te hace un selfie para que te identifique y te realice el cobro automáticamente.

Inteligencia artificial y reconocimiento facial son clave para entender hacia dónde está evolucionado ahora mismo la integración de la tecnología en China. Especialmente durante 2018 y esta mitad de 2019 hemos visto un despegue cada vez mayor de dichas tecnologías. El reconocimiento facial se está utilizando en aeropuertos, en metros y hasta en granjas de cerdos. A todo ello hay que sumarle el sistema de puntuaje ciudadano. ¿Un ámbito más? El de los pagos en tiendas.

El servicio 'Smile-to-pay' de Alipay (filial de Alibaba) cada vez es más común verlo en tiendas de China. El gigante tecnológico chino lleva ya unos cuantos años desarrollando e implementando su método de pago particular. Debutó en 2017 y para finales de 2018 ya se había expandido a más de 300 ubicaciones diferentes.

El salto importante se dio justo un mes después, en diciembre de 2018 actualizaron la máquina de pago para que sea mucho menor, efectiva y económica. Recibe el nombre de Dragonfly y tiene el tamaño de una tablet. Una cámara frontal y un buen procesador es todo lo que necesita para identificar en tres dimensiones al usuario y compararlo con su base de datos.

Su funcionamiento es de lo más sencillo para el usuario. Tras un registro inicial y escaneo en Alipay (el sistema de pagos de Alibaba), el usuario podrá comenzar a pagar sin depender de llevar efectivo, la tarjeta de crédito o el móvil. Es una cuestión de segundos y totalmente automática. El usuario pulsa para pagar con Alipay, la cámara se activa y toma una foto del rostro, identifica al usuario, este confirma el pago pulsando la pantalla y listo.

The new way to pay in China. No card, no phone, just look at the camera #facialRecognition pic.twitter.com/Vy4RPMVixU