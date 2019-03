Las máquinas de un aeropuerto chino recurren al reconocimiento facial para informarte del estado de tu vuelo y de cómo embarcar

El pasado domingo, el analista tecnológico Matthew Brennan tuiteó un vídeo grabado por el en el aeropuerto internacional de Chengdu-Shuangliu (China). En él, se ve al propio Brennan situándose frente a una monitor con información del aeropuerto, de tal manera que la cámara pueda escanear su rostro para identificarle.

En pocos segundos, el monitor muestra el estado de su vuelo y la ruta desde ese punto hasta su puerta de embarque: "¡Fijaos en que no metí ningún dato, que identificó con precisión toda la información sobre mi vuelo a partir de mi cara!".

Wow! China Airport face recognition systems to help you check your flight status and find the way to your gate. Note I did not input anything, it accurately identified my full flight information from my face! pic.twitter.com/5ASdrwA7wj