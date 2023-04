Baidu demanda a Apple: la culpa la tiene el chatbot Ernie, pero no porque compita con Siri

Los responsables de Baidu presentaron hace un mes a Ernie, su competidor para ChatGPT. El lanzamiento fue algo decepcionante según los expertos, pero la expectación es enorme. Este chatbot es la gran esperanza de China para plantear un rival al potente modelo de OpenAI, pero de momento cuando da que hablar lo hace por razones ajenas a sus prestaciones reales.

Baidu demanda a Apple. El gigante chino de las búsquedas ha demandado a Apple y a varios desarrolladores "relevantes" de aplicaciones. La razón: han aparecido copias ilegítimas de chatbots en la App Store que según la descripción hacen uso del chatbot Ernie desarrollado por Baidu.

Ernie no tiene app oficial. Como han explicado en Reuters, Baidu ha publicado un mensaje en su cuenta de WeChat indicando que "en estos momentos, Ernie no tiene ninguna aplicación oficial", ni para Android ni para el iPhone. Los reponsables de la empresa añaden que "hasta que no haya un anuncio oficial de nuestra compañía, cualquier app de Ernie que veas en la App Store o en cualquier otra tienda de aplicaciones es falsa".

El chatbot inaccesible. La disponibilidad de Ernie es muy limitada: la empresa está planteando un despliegue gradual y que de momento está priorizando a las cuentas empresariales. Hay también una versión para usuarios finales que obtienen la preciada invitación para probarlo, pero no hay desde luego aplicaciones móviles disponibles ni un servicio web público en el que probar el chatbot.

Nada de vender invitaciones. Esa limitada accesibilidad está provocando que al parecer quienes ya han obtenido una invitación la vendan al mejor postor. Los responsables de Baidu aprovecharon ese mensaje para advertir que este tipo de prácticas estaban prohibidas.

Apple no se pronuncia. Una búsqueda de Reuters en la App Stor mostró "al menos cuatro aplicaciones con el nombre chino de Ernie". En nuestras pruebas con una búsqueda en la App Store con el nombre chino de Ernie (文心一言) efectivamente aparecen varios elementos que parecen hacer referencia a este modelo sin ser aplicaciones oficiales. En Apple no han respondido a las peticiones de comentarios de Reuters.

ChatGPT también tiene falsificadores. El problema que está afectando a Baidu también afecta a ChatGPT. De hecho su inmensa popularidad está siendo usada para tratar de distribuir (y vender) aplicaciones falsas que engañan a los usuarios creyendo que son versiones oficiales de ChatGPT o licenciadas por OpenAI. Algunas de ellas, destacan en Bleeping Computer, están siendo usadas de hecho para difundir malware en máquinas Windows y dispositivos Android.

