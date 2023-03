Ernie es la gran esperanza de China para plantear su rival a ChatGPT. Su capacidad real es un misterio

Hace unos días el CEO de Baidu, Robin Li, presentaba en sociedad a su chatbot Ernie. El teórico rival de ChatGPT apenas sí pudo demostrar su capacidad en algunas demos pregrabadas, y eso provocó dudas y la caída en bolsa de Baidu. La empresa no acaba de mostrar sus prestaciones de forma pública, pero eso da igual: la expectación generada es enorme.

A Ernie le gusta el playback. Ayer Baidu había organizado un evento para prensa en formato de emisión en vivo y en directo para que este modelo de inteligencia artificial rival de ChatGPT pudiera demostrar sus capacidades, pero la empresa canceló ese evento. En lugar de ello, organizaron una reunión a puerta cerrada con potenciales clientes corporativos.

Prioridades. Según Quartz el gigante chino de las búsquedas cambió el formato para dar prioridad a las 120.000 empresas que habían solicitado acceso a probar Ernie. De hecho, indicaron, el encuentro privado de ayer sería el primero de muchos con clientes corporativos. Eso provocó una consecuencia rápida.

Caída (temporal) de acciones. Tras la decisión, las acciones de Baidu cayeron tanto en el Nasdaq como en el mercado bursátil de Hong Kong. La reacción de los inversores fue similar a la que produjo la primera presentación: cuando solo se vieron vídeos pregrabados del funcionamiento de Ernie, los mercados reaccionaron mostrando su decepción y castigando las acciones de Baidu.

Pero la expectación lo puede todo. Sin embargo, la caída que se produjo entre el 15 y el 16 de marzo y la de ayer lunes se ha compensado rápidamente tanto en el Nasdaq como en el mercado bursátil de Hong Kong, donde las acciones vuelven a subir de forma notable (en el Nasdaq hoy, casi un 14%).

Last week, we unveiled ERNIE Bot, our latest generative AI product and large language model, built on the foundation of our ERNIE and PLATO models.



Dive into our latest blog for a detailed exploration of the technology powering ERNIE Bot: https://t.co/IsW0KWdMLZ pic.twitter.com/w0XiOjuPYN