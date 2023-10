Amazon quiere que las imágenes de los anuncios se vean mejor. Solución: lanzar una IA generativa para vendedores

Cuando pensamos en las grandes tecnológicas que están invirtiendo toneladas de dinero en inteligencia artificial (IA) se nos vienen a la cabeza nombres como OpenAI, Microsoft y Google. Pero hay otras compañías como Amazon que también llevan varios años apostando por este tipo de tecnología de la que casi todos hablan.

El vínculo relación entre el gigante del comercio electrónico y la IA tiene mucho tiempo. Los algoritmos son una parte esencial de sus sistemas de búsqueda, recomendación y publicidad. A nivel de logístico, también cumplen un rol importantísimo, que le ha permitido alcanzar altos niveles de eficiencia. ¿Pero y la IA famosa generativa?

Amazon aumenta su apuesta por la IA generativa

La compañía dirigida por Andy Jassy ha estado haciendo algunos movimientos muy interesantes para no quedarse fuera de la nueva carrera generativa. Ha estado apostando por alimentar su propio sistema de computación en la nube, AWS, e incluso anunciado inversiones en Antrophic, competidor de OpenAI.

Pero ahora es cuando estamos empezar a ver los primeros resultados de sus esfuerzos. Tras anunciar una IA que generará resúmenes de reseñas de productos, la firma ha puesto en marcha un generador de imágenes de AI integrado en la plataforma publicitaria para vendedores. La idea es elevar la calidad de sus campañas de marketing.

El generador de imágenes de Amazon Ads

Próximamente, aquellos comerciantes que utilizan Amazon Ads para programar anuncios en Amazon se encontrarán con la posibilidad de mejorar las imágenes de sus productos sin utilizar herramientas de terceros. Centrándonos en el ejemplo de la imagen de portada, podrían cambiar el fondo vacío de la tostadora por uno lifestyle.

Según explica la compañía, han querido hacer de esta funcionalidad algo muy sencillo. Por lo que una vez seleccionados los productos con los que se quiere trabajar, simplemente hay que hacer clic en Generate para que el modelo genera automáticamente fondos de acuerdo al contexto. Por ejemplo, una tostadora en la encimera de la cocina.

La interfaz del generador de imágenes de Amazon Ads

En caso de que los usuarios deseen dar un toque de personalización a las imágenes generadas, como podemos ver en la captura de arriba también podrán utilizar pequeñas descripciones textuales (prompts) para mejorar la composición visual de las imágenes. Por ejemplo: “producto sobre una encimera de cocina con plantas al fondo”.

Como podemos ver, Amazon no ha salido a competir directamente con modelos de alcance masivo, como DALL·E, MidJourney o Stable Diffusion. Al contrario, ha apostado por una propuesta generativa contenida dirigida al mercado donde es rey. Esto, no obstante, no quiere decir que no veamos alguna apuesta mucho más ambiciosa.

Imágenes: Amazon

