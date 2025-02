Alexa+ es la IA agéntica de Amazon con una misión fundamental: convencernos de que la empresa no ha perdido el tren de la IA

Panos Panay, vestido de negro riguroso, se lanzó a dar su primera gran keynote como empleado de Amazon. No hace mucho hacía lo mismo, pero con Microsoft donde era el máximo responsable de la divisón de hardware. Su misión aquí es incluso más compleja, porque trata de demostrar que Amazon no ha perdido el tren de la IA. Y para lograrlo se encargó de presentar la nueva versión de Alexa. Una supervitaminada con IA.

Durante la presentación Panos Panay trató primero de defender el legado de Alexa, un asistente de voz que según este directivo atrae a millones de nuevos clientes cada mes. Es una afirmación singular, sobre todo cuando es evidente que en los últimos tiempos esa tecnología ha quedado muy por detrás de los modernos modelos de IA generativa.

Para Amazon no era suficiente integrar en Alexa un modelo de IA capaz de explicar con una voz sintética cómo hacer una receta. "No comprará los ingredientes y no enviará una invitación a tus amigos para cenar. Un chatbot de IA no nos lleva a la que es nuestra visión para Alexa", explicaba durante el evento.

Y ahí es donde llega Alexa+, la nueva versión de Alexa. Una tecnología de IA con la que Amazon quiere cambiarlo todo: estamos ante una IA agéntica que es capaz de hacer cosas por nosotros. No solo de contestar preguntas, sino de aprovechar su integración con otros dispositivos y aplicaciones para realizar acciones.

En la demo mostrada por Panay Alexa realizó una reserva en un restaurante, envió un mensaje a la canguro y añadió todo al calendario. No solo eso: también se mostró como Alexa+ es ahora mucho más conversacional —aquí los nuevos modelos y el reconocimiento de lenguaje natural han hecho un buen trabajo— y es capaz de interactuar con la domótica de nuestro hogar, por ejemplo.

En su comunicado oficial, Amazon califica a Alexa+ como más inteligente, conversacional, personalizada y capaz de "hacer las cosas", es decir, completar tareas. En muchos casos completar esas tareas hará necesario que demos acceso a nuestros datos —citas, contactos, información con la que queremos que trabaje— a este modelo de IA.

Según Amazon, Alexa+ ha sido entrenada de forma que sea capaz de reconocer el tono para adaptarse a la conversación. Si nos ve agitados, por ejemplo, tratará de calmarnos —es lo que notó en la demo de Panos, por ejemplo—.

Hay otro elemento importante en esa interacción. Alexa almacena y recuerda los datos que le vas dando para poder utilizarlos en el futuro. Por ejemplo, las preferencias de restaurantes de los usuarios o sus gustos sobre ciertos platos o ingredientes.

En la demos se pudo ver como la interfaz de las pantallas conectadas Amazon Echo ha sufrido cambios importantes. Por ejemplo, muestra una animación en la parte inferior de la pantalla cuando está "pensando". algo ya que es casi estándar y que hemos visto en Gemini o Apple Intelligence. Hay más animaciones para representar que Alexa está en acción, y Amazon las llama "Alexicons".

La domótica es una de las áreas en las que este tipo de interacción con IA se potencia, y Amazon ha creado un widget específico para domótica en la interfaz de sus pantallas inteligentes. El lenguaje natural —hablar como lo haríamos normalmente, pero con estos dispositivos— es el foco a la hora de controlar todo tipo de opciones y acciones.

Había una curiosa: poder saltar a una escena específica de una serie o película con tan solo describírsela a Alexa+. Aquí la integración con Prime Video y los FireTV es la que saca partido de dicha opción, una especialmente llamativa y que no queda claro si funciona en otras plataformas de streaming.

Amazon también ha aprovechado para lanzar nuevas funciones para niños que por ejemplo permiten generar historias de todo tipo. La IA generativa ha demostrado ser especialmente buena en eso en los últimos dos años.

Daniel Rausch, uno de los máximos responsables de Alexa+ en Amazon, daba algunos detalles sobre la arquitectura interna de Alexa+. Esta nueva versión hace uso de Amazon Bedrock para acceder a grandes modelos de lenguaje, y entre ellos están tanto los modelos propios de la empresa, Amazon Nova, como el modelo Claude de Anthropic, entre otros.

Precisamente se refirió a Anthropic como un "socio crítico", aunque dejó claro que Alexa+ es un sistema agnóstico en cuanto al modelo de IA: trata de usar siempre el que se considera que es mejor para la tarea que queremos completar.

En Amazon se han asociado con diversas organizaciones de medios —The Washington Post (lógico, es de Bezos), Condé Nast, AP, Business Insider, Reuters, SFGate, PCGamer o Autoblog, entre otras— para poder contestar y ofrecer información actual.

No solo eso, es capaz de actuar sobre ella. En una de las demos se mostró cómo tras preguntar sobre los equipos de béisbol de los Red Sox y los Yankees pidió comprar entradas para el próximo partido entre esos equipos. Eso hizo que Alexa+ se conectara a Ticketmaster para sacarlos, pero programó una alerta para ver si bajaban de 200 dólares (estaban a más de 300).

Para lograr ser una "IA agéntica", Amazon ha llegado a acuerdos e integraciones que permiten a Alexa+ comunicarse con diversos servicios y ecosistemas como Sonos, Samsung, Grubhub, UberEats, OpenTable, Dysson, Vizio, TED, Plex, Xbox o Ticketmaster, por ejemplo. Es de esperar que poco a poco más y más servicios sean compatibles con Alexa+.

Alexa+ estará disponible en los dispositivos de la firma, pero también se podrá usar en la web a través de la URL alexa.com, y también habrá nueva aplicaciones para móviles.

Alexa Plus tendrá un coste de 19,99 dólares al mes, pero será gratuito para suscriptores de Amazon Prime. Sera compatible con "prácticamente todos los dispositivos Alexa" que Amazon ha comercializado hasta el momento.

El despliegue, eso sí, será gradual, y por ejemplo la nueva interfaz estará disponible progresivamente en los Amazon Echo Show 8, 10, 15, y 21. Curiosamente no se ha hecho mención de los altavoces de la familia, pero es de suponer que también se podrán usar para interactuar con Alexa+. Será interesante ver si no contar con pantalla táctil limita las opciones de uso de Alexa+ en estos dispositivos.

El acceso preliminar comenzará el mes que viene, pero de momento se restringe a Estados Unidos y al idioma inglés. No hay datos sobre su disponibilidad fuera de Estados Unidos, pero una cosa parece clara: si acaba estando disponible en España como parte de Prime, parece inevitable pensar que la suscripción subirá de precio.

¿Logrará Alexa+ que Amazon recupere el terreno perdido en el segmento de la IA? Durante la presentación se han visto funciones ya disponibles en otros modelos de la competencia, pero aquí lo que puede diferenciar el modelo de Amazon es su capacidad de actuar como un agente de IA. Si logra tener éxito en ese ámbito, estamos ante un lanzamiento prometedor.

