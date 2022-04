Xiaomi POCO Watch: el primer smartwatch POCO llega para pelear con unas prestaciones prometedoras y un precio rompedor

Acaba de llegar un nuevo jugador al terreno de los relojes inteligentes. Y promete. POCO se ha ganado a pulso la fama en el ámbito de los smartphones de ser capaz de proponernos un hardware interesante a un precio competitivo, y parece que esta va a ser la misma estrategia que va a utilizar para competir en el mercado de los smartwatches.

Y es que, como estamos a punto de comprobar, sobre el papel su primer reloj inteligente tiene unas características atractivas, una pantalla AMOLED prometedora y una capacidad de monitorización tanto de nuestras funciones biológicas como de nuestra actividad física muy respetable. Y, aun así, su ambición no ha impedido a esta marca proponérnoslo a un precio sorprendentemente competitivo.

Xiaomi POCO Watch: especificaciones técnicas



características pantalla AMOLED táctil de 1,6 pulgadas resolución 320 x 360 puntos planes de entrenamiento Más de 100 correa Longitud ajustable: 125 a 205 mm Fabricada en TPU (poliuretano termoplástico) sensores Medición del ritmo cardiaco, acelerómetro, giroscopio y brújula electrónica máxima presión soportada 5 atmósferas sistemas operativos soportados Android 6.0 o posterior iOS 10.0 o posterior navegación GPS, GLONASS, Galileo y Beidou conectividad inalámbrica Bluetooth 5.0 (BLE) características adicionales Medida de la saturación de oxígeno Monitorización del ritmo cardiaco durante 24 horas consecutivas Medición de estrés Control del ciclo menstrual batería 225 mAh Carga mediante puerto magnético Autonomía: hasta 14 días dimensiones 39,1 x 34,4 x 9,98 mm peso 31 g (incluida la correa) precio 89,99 euros (69,99 euros durante las primeras 48 horas)

Más de 100 planes de entrenamiento y una monitorización competitiva

La pantalla táctil que nos propone esta marca para resolver nuestra interacción con este reloj inteligente recurre a un panel AMOLED de 1,6 pulgadas que tiene una resolución de 320 x 360 puntos y una densidad de 301 píxeles por pulgada. No son las cifras más impactantes con las que hemos tropezado en un smartwatch de última hornada, pero no están nada mal. Además, como podéis ver en las fotografías que ilustran este artículo, el panel es rectangular, y no circular como el de buena parte de sus competidores.

Por otro lado, durante la presentación de este reloj inteligente POCO ha confirmado que sus ingenieros han puesto a punto más de 100 planes de entrenamiento que persiguen encajar en nuestra actividad física por muy específica que sea. Estas propuestas de entrenamiento incluyen distintos modos de carrera, yoga, actividades al aire libre, ciclismo o senderismo, entre otras opciones que persiguen ayudarnos a mantenernos en el mejor estado de forma posible.

No obstante, una de las prestaciones más interesantes de este dispositivo consiste en que, según POCO, es capaz de identificar de forma automática y sin que medie la intervención del usuario qué tipo de actividad deportiva estamos practicando para monitorizar nuestros parámetros con precisión. Será interesante comprobar cuando tengamos la oportunidad de analizarlo si realmente resuelve de una forma satisfactoria este escenario de uso.

Por otro lado, este smartwatch incorpora un sensor diseñado para medir nuestra saturación de oxígeno en sangre, y también monitoriza nuestro ritmo cardiaco en un lapso de tiempo ininterrumpido de hasta 24 horas, nuestro nivel de estrés y, si la persona que lo utiliza es una mujer, también el ciclo menstrual. Su dotación de sensores tampoco está nada mal; de hecho, además del sensor óptico que mide nuestro pulso tiene un acelerómetro, un giroscopio y una brújula electrónica.

También nos promete hasta 14 días de autonomía

La batería de este reloj inteligente tiene una capacidad de 225 mAh, se carga empleando una base magnética que POCO nos entrega junto al dispositivo y nos promete una autonomía de hasta 14 días. No pinta nada mal, aunque, eso sí, lo importante es saber en qué condiciones se ha recogido esta cifra porque no es lo mismo utilizarlo para entrenar un par de veces a la semana que emplearlo a diario durante un par de horas. Será interesante comprobar si este smartwatch está en este terreno a la altura de los dispositivos que tienen una autonomía de primera división, como, por ejemplo, el Watch GT 2 de Huawei.

Además, según este fabricante es capaz de soportar una presión máxima de 5 atmósferas y puede acceder a las redes de navegación vía satélite GPS, GLONASS, Galileo y Beidou. Por último, podemos enlazarlo a smartphones que incorporen Android 6.0 o posterior y iOS 10.0 o una revisión del sistema operativo de Apple más reciente. Confiamos en tener pronto la oportunidad de probarlo a fondo para poder compartir con vosotros qué nos parece el primer reloj inteligente de POCO.

Xiaomi POCO Watch: precio y disponibilidad

Este reloj inteligente estará disponible hoy mismo en la tienda on-line de POCO con un precio de 89,99 euros. No obstante, durante las primeras 48 horas esta marca nos propone una oferta inicial que lo deja a un precio de 69,99 euros.