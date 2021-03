Polar Ignite 2 y Polar Vantage M2: los nuevos smartwatches deportivos de Polar no se olvidan del chip GPS integrado

Polar no ha querido dejar pasar el mes de marzo sin lanzar un nuevo lote de smartwatches deportivos (y no tan deportivos) al mercado. La compañía finlandesa acaba de anunciar sus nuevos Polar Ignite 2 y Polar Vantage M2, dos relojes inteligentes que comparten gran parte de las funciones, pero que están enfocados a públicos distintos.

El Polar Ignite 2 es un reloj más del día a día, con un diseño más casual y menos agresivo que el que vemos en otros relojes deportivos. El Polar Vantage M2, por su parte, es un smartwatch multisport enfocado a los usuarios más deportistas. A continuación los conoceremos mejor, no sin antes comentar sus precios. El Polar Ignite 2 estará disponible por 229,90 euros, mientras que el Polar Vantage M2 asciende a 299,90 euros.

Ficha técnica de los Polar Ignite 2 y Polar Vantage M2

POLAR IGNITE 2 POLAR VANTAGE M2 DIMENSIONES Y PESO 43,3 x 43,3 x 8,45 mm

35 gramos 46 x 46 x 12,5 mm

45,5 gramos PANTALLA TFT/LCD a color

Táctil

DragonTail TFT/LCD a color 1,2 pulgadas

240 x 240 píxeles

PMMA con revestimiento CORREA 20 milímetros 22 milímetros GEOPOSICIONAMIENTO Chip GPS integrado Chip GPS integrado SENSORES Polar Precision Prime Polar Precision Prime BOTONES Sí Sí RESISTENCIA AL AGUA Sí, 30 metros Sí, 30 metros BATERÍA Modo reloj: cinco días

Modo deporte: hasta 20 horas

Ahorro de energía: hasta 100 horas Modo reloj: siete días

Modo deporte: hasta 30 horas

Ahorro de energía: hasta 100 horas CONECTIVIDAD Por determinar Por determinar REQUISITOS Por determinar Por determinar EXTRAS Sleep Plus Stages

Nigthly Recharge

Running Program

Serene

FitSpark

Resumen semanal

HR Sensor Mode

Control musical

Predicción del tiempo

Notificaciones y llamadas

Compatible con Polar Flow Sleep Plus Stages

Nigthly Recharge

Running Program

Training Load Pro

FuelWise

Serene

FitSpark

Resumen semanal

HR Sensor Mode

Control musical

Predicción del tiempo

Notificaciones y llamadas

Compatible con Polar Flow PRECIO 229,90 euros 299,90 euros

Así es el Polar Ignite 2

Polar Ignite.

Comenzamos con el Polar Ignite 2. Se trata de un smartwatch de 35 gramos de peso y una caja de 43,3 milímetros. Es compatible con correas de 20 milímetros y su diseño es de lo más minimalista. Es un smartwatch más pensado para el día a día y quizá para los deportistas más amateurs.

Su pantalla está protegida por un cristal DragonTail y usa tecnología TFT LCD, algo pensado para mejorar la visibilidad a plena luz del día. La pantalla se puede personalizar con diferentes esferas y sobra decir que es táctil y a color. El dispositivo está sellado para ser resistente al agua hasta 30 metros.

Polar Ignite 2.

Bajo el capó tenemos un sensor Polar Precisión Prime, que ya conocemos del Grit X, que cuenta con nueve LEDs de diferentes colores y longitudes de onda para mejorar la penetración en la piel, cuatro electrodos y un acelerómetro. También cuenta con chip GPS integrado. Polar no ha desvelado el amperaje de su batería, pero sí ha confirmado que aguanta hasta cinco días en modo reloj, hasta 20 horas en modo ejercicio y hasta 100 horas en modo ahorro de energía.

Polar Ignite 2.

El reloj es compatible con hasta 130 modos deportivos y está cargado con todas las funciones propias de Polar, como Sleep Plus Stages (análisis del sueño), Nightly Recharge (recuperación del cuerpo por la noche), FitSpark (guías personalizadas de entrenamiento) y Serene (ejercicios de respiración). También tiene una función llamada Share HR que permite conectar el reloj a otros dispositivos Bluetooth, apps y máquinas de gimnasio.

Como smartwatch, el reloj es capaz de ofrecer avisos de notificaciones y llamadas en tiempo real, previsión del tiempo a hasta dos días vista y control musical. Este funciona con cualquier app de música y con independencia del sistema operativo, es decir, que funciona tanto en iOS como en Android.

Así es el Polar Vantage M2

Polar Vantage M2.

El Polar Vantage M2, por su parte, es un reloj multisport pensado para los usuarios más deportistas. Precisamente por eso tiene algunas funciones exclusivas, tal y como veremos más adelante. El reloj tiene un diseño más agresivo, con cinco botones repartidos a lo largo y ancho de su caja de 46 milímetros. Dichos botones tiene un grabado similar al del Polar Grit X para mejorar su uso cuando tenemos las manos mojadas o manchadas.

El dispositivo pesa 45,5 gramos con correa que, en este caso, es de 22 milímetros, no de 20 milímetros, pero igualmente intercambiable por cualquier otra correa. En la parte superior encontramos una pantalla TFT LCD con función Always On de 1,2 pulgadas con resolución 240 x 240 píxeles. Polar asegura que tiene una lente laminada de PMMA (polimetilmetacrilato) con revestimiento duro para proteger la pantalla de golpes y arañazos.

Polar Vantage M2.

En la parte inferior encontramos el mismo sensor mencionado anteriormente, el Polar Precision Prime, que recordemos, tiene nueve LEDs de diferentes colores longitudes de onda, cuatro electrodos y acelerómetro. También cuenta con chip GPS integrado capaz de medir la velocidad, el ritmo, la distancia y la ruta.

El Polar Vantage M2 es similar en funciones al Polar Ignite 2, pero tiene algunas cosas exclusivas. La primera es Training Load Pro, que ayuda a comprender la carga de entrenamiento total y optimizar dicho entrenamiento. La segunda es FuelWise, que son recordatorios inteligentes (manuales o automáticos) para tomar alimentos durante el entrenamiento.

Polar Vantage M2.

Sobre la batería, Polar no ha desvelado la capacidad de la misma, sino que simplemente ha asegurado que aguanta siete días en modo reloj, 30 horas en modo deportivo (con GPS) y hasta 100 horas en modo ahorro de energía.-

Versiones y precio de los Polar Ignite 2 y Polar Vantage M2

Polar Ignite 2 y Polar Vantage M2.

El Polar Ignite 2 se podrá comprar a partir del 21 de abril de 2021 por 229,90 euros. Estará disponible en color champagne (dorado), Black Pearl (negro), Pink rose-gold (rosa dorado) y Storm Blue (azul oscuro) y se podrá combinar con diferentes correas cuyos precios parten de los 29,90 euros.

El Polar Vantage M2, por su parte, se puede comprar desde ya en la web de Polar y, a partir de abril, estará disponible en tiendas físicas. Su precio es de 299,90 euros y está disponible en Grey/Black (negro y gris), Brown/Copper (negro y bronce), Champagne/Gold (dorado) y Yellow/Grey (gris y amarillo). El precio de las correas es de 29,90 euros para las de velcro y de 49,90 euros para las de cuero negro.