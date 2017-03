Esta empresa valenciana lleva 11 años haciendo realidad virtual y tiene una idea muy clara de cuál es el futuro

Desde hace unos años parece que la realidad virtual es el último boom tecnológico que va a conquistar nuestros hogares, pero de nuevo tiene poco. Hay muchas propuestas recientes, sí, pero también hay empresas que pueden presumir de una larga trayectoria en este sector. Es el caso de Aumentaty.

Vive de HTC, Oculus Rift, Hololens, Playstation VR de Sony... Todos quieren colarse en nuestros hogares, pero, ¿está la realidad virtual lo suficientemente madura como para expandirse de forma masiva? La empresa valenciana Aumentaty lleva desde 2006 en esto de la realidad virtual y tienen una visión bastante clara, no sólo de cómo ha sido la evolución del sector, si no de hacia dónde se dirige.

Una presentación muy inmersiva

Un ejemplo de presentación con el sistema inmersivo de Aumentaty

Uno de los puntos clave de la filosofía de Aumentaty pasa por restar protagonismo a la tecnología y, fruto de esta idea, Aumentaty ha desarrollado una tecnología que nos introduce en un mundo virtual sin necesidad de cascos ni ningún tipo de artilugio acoplado al cuerpo. La han llamado realidad inmersiva y está pensada sobre todo para huir de las presentaciones al uso, dando un toque más dinámico y llamativo a lo que se quiere contar.

Mediante una cámara Kinect, el sujeto es introducido en un escenario virtual sin necesidad de usar ningún tipo de fondo especial. Además, la persona puede interactuar con ese entorno virtual, colocarse delante de objetos e incluso empujarlos. El resultado, eso sí, se ve a través de una pantalla, por lo que se pierde esa sensación envolvente que sí tenemos con un casco o gafas.

La 'realidad inmersiva' de Aumentaty es una idea que surge de la necesidad de restar protagonismo a la tecnología.

Este sistema fue el que emplearon en el evento al que asistimos en Valencia el pasado 10 de marzo. Durante la presentación pudimos ver como el ponente, el director general, Esteban Anguita, interactuaba con los elementos en pantalla, aunque también pudimos comprobar que el sistema no funciona del todo bien con una iluminación tenue, lo que provocaba que el recorte de la figura no fuera del todo limpio.

Como decíamos, este sistema está pensado sobre todo para la realización de presentaciones y según Aumentaty, causa un mayor impacto en los espectadores y hace que el recuerdo de la presentación sea más duradero, por lo que es adecuado para entornos educativos. Eso sí, recalcan que es importante que el ponente tenga talento para que se produzca ese efecto enganche en la audiencia.

Los inicios: de Bienetec a Aumentaty

¿Y de dónde vienen Aumentaty? Como decíamos, los inicios de esta empresa se remontan a 2006, pero por aquel entonces se daban a conocer como Bienetec. Esteban Anguita, su director general, ya tenía experiencia en el sector de la realidad virtual y creó esta empresa pensando sobre todo en la venta de productos de realidad virtual como cascos, guantes, trajes o sistemas de tracking inerciales.

Pero las cosas eran muy distintas en 2006. "Un casco podía costar mínimo diez o quince mil euros" recuerda Esteban. También recuerda que el mercado era mucho más minoritario, había muchas menos empresas y casi todo estaba enfocado a nichos concretos como el sector militar, aeronáutica, investigación o automoción.

En 2006 el mercado era mucho más minoritario y se dirigía a nichos concretos como el sector militar o la investigación. La aparición de Oculus en 2014 marcó un punto de inflexión.

En 2014, coincidiendo con la aparición de Oculus, el mercado sufrió un cambio radical y se empezó a dirigir a lo que conocemos hoy en día. Este hecho marcó un punto de inflexión y, al tiempo que impulsó el despliegue de la realidad virtual como una tecnología más asequible, generó una crisis en el sector que provocó el cierre de muchas empresas que habían mantenido una buena posición en este hasta entonces pequeño mercado.

Este proceso de crisis, que también perjudicó a Bienetec, afectó sobre todo a la parte del hardware. Tal y como asegura el propio Esteban: "El mercado dio un giro de 180 grados y lo que costaba veinte mil paso a costar varios cientos de euros. (...) Nuestra facturación se vino abajo hasta que cambiamos el modelo de negocio y empezamos a centrarnos en tecnologías de software y temas más enfocados a la realidad aumentada".

Un ejemplo de escena creada con Aumentathy Autor

Fruto de este cambio de estrategia más enfocada al software, Bienetec creó un programa que permite la creación de contenidos de realidad aumentada de forma sencilla, sin necesidad de tener conocimientos de modelado 3D. Ese programa se llamaba Aumentaty Author y poco a poco se convirtió en una de sus propuestas más populares, llegando a sumar más de 100.000 usuarios.

Aprovechando el tirón de este software, la compañía decidió cambiar de nombre y así es como Bienetec se convirtió en Aumentaty. Actualmente la empresa ha conseguido superar el bache y ya están en vías de crecimiento, con una facturación que rozó el millón de euros durante el pasado ejercicio 2016 y se espera continúe aumentando a lo largo de este año hasta en un 20%.

La tecnología debe tener un propósito

Pantalla táctil en el interior de uno de los cubos de proyección de Leroy Merlín

Aumentaty se dedica a la realización de proyectos de realidad virtual y aumentada para clientes de la talla de Leroy Merlin, Adif, Telefónica, Disney o Dodot, todo con una filosofía clara: la tecnología es algo secundario, lo verdaderamente importante son el contenido y el propósito que hay detrás.

Entre sus propuestas están los cubos de proyección de Leroy Merlin en los que los clientes pueden ver cómo quedará su cocina antes de comprarla y la empresa puede mostrar todas sus cocinas, algo que de otro modo no sería posible por el problema del espacio.

Videowall interactivo para Vodafone

Otro proyecto de Aumentaty son los videowalls interactivos con los que empresas como Vodafone dan a conocer sus servicios. Estas paredes táctiles registran todas las interacciones de los visitantes y permiten generar estadísticas de uso muy valiosas para la empresa.

Aumentaty también tiene propuestas creadas con la tecnología de Hololens, llamada realidad mixta ya que nos permite ver el mundo real pero superpone elementos virtuales. Durante nuestra visita pudimos probar de primera mano una propuesta creada para la empresa de azulejos Pamesa en la que podíamos elegir los acabados en un cuarto de baño virtual.

Sea para vender más cocinas, dar a conocer un producto o servicio, como decíamos, el propósito es la clave para Aumentaty. "Muchas veces nos perdemos en la tecnología, pero la tecnología es un medio medio para conseguir un objetivo final”, comenta su director general. "La tecnología sigue avanzando y mutando, hoy es esto y mañana será otra cosa. Nosotros estamos en la aplicación de esas tecnologías y el desarrollo del software para sacarles partido".

Ismael Estudillo, director técnico de Aumentaty, comparte la misma visión. "Lo importante es el objetivo que queremos cumplir, no la propia tecnología. Puedes tener un muñeco bailando encima de la mesa, pero ¿para qué?", nos pregunta.

Al hilo de esto, Ismael también nos habló de lo que se denomina curva del hype, un fenómeno que achaca a ese protagonismo que a veces se da a la tecnología sin acompañarla de contenidos de calidad. En otras palabras, el efecto 'wow' que genera un interés desmesurado al principio, para después caer en picado y finalmente estabilizarse.

“Para que esto no sea una moda pasajera o una burbuja favorecida por las previsiones de las grandes consultoras, hay que aportar producciones y contenidos suficientemente profesionales para que tenga una permanencia en el tiempo”, asegura Ismael, CTO de Aumentaty.

En este sentido, para Aumentaty, por más nuevas propuestas de hardware que nos ofrezcan, mientras no aporten un valor real no se producirá el despliegue de la realidad virtual a un nivel más masivo. “Para que esto no sea una moda pasajera o una burbuja favorecida por las previsiones de las grandes consultoras, hay que aportar producciones y contenidos suficientemente profesionales para que tenga una permanencia en el tiempo”, concluye Ismael.

