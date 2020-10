Un desarrollador asegura haber conseguido jailbreakear las Oculus Quest 2 y saltarse el login de Facebook

Hace algunas semanas Palmer Luckey, fundador de Oculus y ex CEO de la compañía, anunció en su perfil de Twitter que iba a dar 5.000 dólares a aquel desarrollador que consiguiera jailbreakear las nuevas Oculus Quest 2 para, con ese acceso raíz, eliminar el login de Facebook. Una semana ha pasado y, finalmente, parece que un investigador lo ha conseguido.

Así lo aseguran desde Ready Hacker One, una organización que vela por el derecho a reparar, que afirma que los investigadores de XRSI (X Reality Safety Initiative) han sido capaces de validar el proceso y "actualmente están trabajando para conseguir garantías que protejan a los individuos que descubrieron estos métodos de jailbreak", es decir, que puedan rootear las gafas sin perder la garantía. Por el momento no se ha publicado código ni instrucciones de ningún tipo.

La integración entre Oculus y Facebook no ha estado exenta de polémica. Por un lado, Facebook ha dejado claro que usará la actividad de los usuarios de sus gafas de realidad virtual para mostrar publicidad personalizada, si bien también han asegurado que "actualmente, no mostramos anuncios en los dispositivos de Facebook".

Por otro lado, Facebook dijo que dejará de dar servicio a las cuentas de Oculus en 2023 y que si los usuarios no fusionan sus cuentas (Oculus y Facebook) podrá seguir usando los dispositivos, aunque necesitará la cuenta de Facebook "para tener acceso a todas las funciones". Además, hay que tener en cuenta que, en palabras de Facebook, "tomaremos las medidas necesarias para que puedas seguir usando el contenido que hayas comprado, aunque algunos juegos y apps podrían dejar de funcionar".

Precisamente hablando de juegos, esta semana la integración con Facebook ha vuelto a ser objeto de crítica después de que se descubriera que aquellos usuarios que borren su cuenta de Facebook (la que tienen fusionada con Oculus) perderán el acceso a los juegos y apps comprados:

"Cuando borras tu cuenta de Facebook no podrás acceder o reclamar el contenido o la información que has compartido en Facebook. Tu Messenger y todos tus mensajes también serán borrados [...] Esto incluye tus aplicaciones compradas y logros. No podrás devolver ninguna aplicación y perderás todos tus créditos de la tienda".

Tal y como explicaba Robert Long, de Mozilla, la idea de conseguir acceso raíz en las Oculus Quest 2 es ser capaces de iniciar Oculus Browser o Firefox Reality sin tener que pasar por el login de Facebook. En palabras de Long, "necesitamos la capacidad de reemplazar / modificar el launcher / Oculus Home. Idealmente, podemos eliminar el requisito de inicio de sesión de Facebook y sustituir la Oculus Store por algo como SideQuest. También sería bueno modificar los servicios en segundo plano para eliminar cualquier telemetría de Facebook".

Here's the update on the Oculus Quest 2 jailbreak efforts. You can read more at https://t.co/jtMEi1x7zU pic.twitter.com/U2NilxnGsF