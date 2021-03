La vulnerabilidad de Exchange que compromete los servidores para ataques futuros: cómo funciona y sus posibles parches

El 2 de marzo, Microsoft lanzó unas actualizaciones de seguridad extraordinarias por unas importantes vulnerabilidades de Microsoft Exchange Server. Ahora, la compañía ha anunciado una herramienta de mitigación local de Microsoft Exchange (EOMT, por sus siglas en inglés, Exchange On-Premises Mitigation Tool) que permite a todas las empresas que trabajen con Exchange poder aplicar, con un solo clic, estas actualizaciones de seguridad críticas.

La vulnerabilidad descubierta a principios de mes es especialmente grave. Tanto como para que Microsoft haya decidido lanzar varias actualizaciones de seguridad extraordinarias. Con estos errores, un atacante puede poner en peligro una red corporativa y robar información, cifrar datos para pedir un rescate o incluso ejecutar un ataque destructivo.

Pero, además, la compañía advierte que algunos de estos fallos podrían haber sido ya programados para usarlos en el futuro.

Sin embargo, aplicar todos estos parches puede no ser sencillo, especialmente si las empresas no tienen equipos dedicados de tecnología de la información o seguridad a aplicar las actualizaciones de seguridad relevantes.

Por eso Microsoft ha desplegado esta EOMT. La herramienta, probada en Exchange Server 2013, 2016 y 2019, es como una "mitigación provisional para los clientes que no están familiarizados con el proceso de revisión / actualización o que aún no han aplicado la actualización de seguridad de Exchange local".

Una vez descargada la herramienta, que incluye el último escáner de seguridad de Microsoft, se mitigará automáticamente la vulnerabilidad denominada CVE-2021-26855 en cualquier servidor Exchange en el que se implemente. Eso sí, Microsoft advierte que esta herramienta "no reemplaza la actualización de seguridad de Exchange, pero es la forma más rápida y sencilla de mitigar los mayores riesgos para los servidores Exchange locales conectados a Internet antes de la aplicación de parches”.

Según explica Microsoft, estas vulnerabilidades se explotan formando una cadena de ataque. El ataque inicial requiere la capacidad de establecer una conexión que no sea de confianza con el servidor de Exchange, pero otras partes del ataque pueden desencadenarse si el atacante ya tiene acceso o obtiene acceso a través de otros medios.

Esto significa que las mitigaciones (como restringir las conexiones que no son de confianza o configurar una VPN) solo protegerán contra la parte inicial del ataque para cambiar la superficie del ataque o mitigarlo parcialmente. Por eso, asegura que solo instalando el parche se puede mitigarlo por completo.

De hecho, son varias las empresas de seguridad que afirman que los piratas informáticos están explotando estas vulnerabilidades. Según Microsoft, se están empleando para propagar ransomware, lo que está dejando que miles de servidores de correo electrónico estén en riesgo de sufrir ataques.

We have detected and are now blocking a new family of ransomware being used after an initial compromise of unpatched on-premises Exchange Servers. Microsoft protects against this threat known as Ransom:Win32/DoejoCrypt.A, and also as DearCry.