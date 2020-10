Vodafone anuncia Infinity Workplace, un paquete que combina conectividad, ordenador y soporte para el puesto de trabajo móvil

Vodafone se ha aliado con Microsoft, Google y ATOS para lanzar Infinity Workplace, un paquete que aglutina conectividad, soluciones de colaboración en la nube y todo tipo de dispositivos (móviles, tabletas, PC, portátiles) para que los trabajadores puedan hacer sus tareas en movilidad.

Infinity Workplace está destinado a todo tipo de empresas, desde autónomos hasta grandes corporaciones, y puede ser adquirido como servicio o mediante financiación, a partir de 30 euros al mes por usuario.

Portátiles, tablets y, sobre todo, smartphones entre los que elegir

Según explican fuentes de Vodafone a Xataka Pro, en estos momentos la operadora cuenta con un amplio abanico de dispositivos entre los que elegir, tanto en Windows para los dispositivos portátiles como iOS y Android para dispositivos smartphones. En este punto, Vodafone remarca que este servicio se fundamenta en la Ultramovilidad. Es decir, que busca potenciar el uso de smartphones de última generación para poder realizar cualquier tarea en movilidad, “dotando a los empleados de más flexibilidad en el uso de las aplicaciones y la colaboración”.

De momento, en lo que a portátiles se refiere, la oferta de equipos disponibles en Vodafone son del fabricante Dell, aunque fuentes de Vodafone nos aseguran que se van a incorporar otros fabricantes al catálogo.

Igualmente, la operadora tiene previsto ir ampliando los productos que se pueden asociar a Infinity Workplace, de forma que también se podrán asociar monitores o teclados inalámbricos a estas primeras configuraciones del paquete.

Con licencia de colaboración

Vodafone Infinity Workplace incluye licencias de colaboración y soporta tanto el entorno Microsoft365 como Google Workspace, dado que el objetivo de esta iniciativa es que “los usuarios dispongan de las mejores herramientas de colaboración en cualquier momento y cualquier lugar”.

Cabe recordar que la semana pasada fue Telefónica la que anunció que ofrecería Microsoft 365 y tablets Surface a empresas que no fueran clientes de Microsoft.

Además, el servicio de Vodafone también incorpora herramientas de backup de la información y de seguridad que permiten acceder a las aplicaciones y a la información desde cualquiera de los dispositivos. La seguridad se ve también complementada con un antivirus incluido por defecto en la solución. Además, se pueden añadir otros medios de acceso seguro como VPN, tanto fijos como móviles.

Al contratar Vodafone Infinity Workplace también se accede al soporte integral a los dispositivos y a las aplicaciones durante 24 horas al día los 7 días de la semana.

Por último, cabe señalar que esta propuesta es compatible con la solución One Net, una centralita virtual que combina la voz fija y móvil en cualquier dispositivo, a través de una única plataforma. Según Vodafone, One Net supuso “la movilización de la voz para las empresas, y ahora, Vodafone Infinity Workplace es la extensión de One Net al puesto de trabajo digital”. Eso sí, no es obligatorio tener One Net para acceder a Infinity Workplace.