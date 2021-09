El trabajo remoto preocupa, pero no tanto: el 19% de los empleados cambia de trabajo motivado más por su bienestar y desarrollo profesional

Uno de cada cinco trabajadores en Estados Unidos ha cambiado de puesto de trabajo en el último año. Las razones son muy variadas y, aunque el tema del teletrabajo o trabajo remoto es uno de los más candentes, no es ni la tercera gran preocupación de los empleados.

Así al menos se pone de manifiesto en una reciente encuesta (Workforce of 2022: Reskilling, Remote and More) llevada a cabo en los Estados Unidos con la que se ha querido indagar cuáles son las razones que llevan a los trabajadores a cambiar de puesto de trabajo.

Más joven, más cambio

Una de las primeras conclusiones que se extrae del estudio es que cuanto más joven es el empleado, más probabilidades hay de que haya cambiado o quiera cambiar de trabajo.

Así, en términos generales, el 19% de los trabajadores encuestados abandonaron o consideraron dejar un trabajo durante el último año. Sin embargo, existe una división generacional: mientras que el 27% de los millennials y el 31% de la Generación Z han cambiado (o querido) de posición en los últimos doce meses, solo el 13% de los boomers lo hicieron.

Según esta encuesta, entre los trabajadores que más probabilidades tienen de querer cambiar de trabajo están los que se dedican a la tecnología: uno de cada tres se fue o pensó en irse durante el último año.

Por qué me voy

Con estos datos en la mano, los autores del estudio aseguran que querían conocer cuáles son los motivos que llevan a los trabajadores a cambiar de puesto. Y aquí es donde puede aparecer una de las grandes sorpresas.

Porque, aunque es cierto que todo lo que tiene que ver con el trabajo remoto es un tema de actualidad, no se encuentra entre las tres demandas principales para los trabajadores en 2022.

El 35% de los encuestados reconocen que quieren tener estas opciones de trabajo remoto en sus actuales puesto de trabajo. Cabe señalar que los trabajadores de tecnología fueron los que menos importancia le dieron (un 20%), quizá porque sean unos de los que más opciones tienen de disfrutar de esta modalidad en la actualidad.

Sin embargo, las principales demandas de los empleados son salud y bienestar (61%), la formación y el desarrollo profesional (56%) y los esfuerzos en materia de responsabilidad social corporativa, como la diversidad y la sostenibilidad.

Lo remoto no es la panacea

Aunque también desde Estados Unidos llegan muchas informaciones sobre la presión que están ejerciendo algunos trabajadores de algunas tecnológicas (como el caso de Apple) para mantener el teletrabajo, lo cierto es que el trabajo remoto aún tiene que responder a muchos desafíos.

Así por ejemplo, el 38% (60%, en el caso de los empleados del sector de tecnología) aseguran que sienten que necesitan más apoyo de sus jefes y empresas con soluciones remotas, incluida la conectividad. Además, a uno de cada tres le preocupa que si eligen trabajar desde sus casas eso podría conllevar menos oportunidades de formación y promoción, llegando incluso a temer que no se les considere para estas opciones.

De hecho, hay varios estudios que aseguran que los trabajadores de oficina promocionan más.

Cabe señalar, además, que el 90% de los empleados reconoce que cuando se plantea cambiar de trabajo, una de las cosas más importante que mira en una empresa es que ofrezca un sólido programa de capacitación y mejora de las habilidades. Un dato que sube hasta el 97% en el caso de los empleados del sector tecnológico.