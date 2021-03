Todos contra China en inteligencia artificial: la Comisión de Seguridad Nacional de EEUU pide una alianza con la UE para hacerles frente

La llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos no parece que vaya a suponer un cambio significativo en la guerra comercial que la Administración de Donald Trump inició con China. El conflicto, por el momento, permanece en una calma tensa, a la espera de que el nuevo mandatario estadounidense muestre todas sus cartas. Mientras, los contendientes siguen engrasando sus armas. Y es que, tras el 5G, un nuevo campo de batalla se otea en el horizonte, la inteligencia artificial (IA), una contienda para la que los norteamericanos ya buscan aliados.

En un informe publicado recientemente por la Comisión de Seguridad Nacional sobre la IA de Estados Unidos (NSCAI, por sus siglas en inglés) los norteamericanos afirman que “China está decidida a superarnos en liderazgo de inteligencia artificial” y que el Gobierno de EEUU debería establecer una alianza tecnológica con sus socios habituales para hacer frente al gigante asiático, entre los que destaca a la Unión Europea (UE) y a países del sudeste asiático, como Japón o Corea del Sur.

El informe apunta que esa alianza se debe basar en los valores democráticos frente al uso “como herramienta de represión y vigilancia” de la IA por parte de China. “La competencia en inteligencia artificial es también una competencia de valores. El uso doméstico de la inteligencia artificial en China es un precedente escalofriante para cualquier persona que valore la libertad individual”, señala el documento de la NSCAI.

Asimismo, subraya la alta capacidad de innovación que está demostrando China en los últimos años, por lo que es factible que, de no actuar, supere a Estados Unidos en el dominio de la inteligencia artificial.

Los últimos datos disponibles sobre el volumen de patentes de IA registradas a nivel mundial siguen dando una clara preeminencia a Estados Unidos sobre el resto de competidores, pero son cifras de 2019. Según publicó el portal Statista en septiembre de 2020, para marzo de 2019 Estados Unidos tenía un total de 279.145 patentes de inteligencia artificial registradas. China, aunque se situaba en segundo lugar, quedaba muy por debajo con sus 66.508 patentes.

Sin embargo, en estos dos años las cifras chinas pueden haberse acercado a las estadounidenses. De hecho, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) informó en 2020 de que durante el año 2019 China había sido el país que más patentes había registrado, con un total de 58.990, seguida de Estados Unidos con 57.840.

La OMPI, sin embargo, no especificaba cuántas de esas patentes eran de inteligencia artificial, aunque sí subrayaba que el mayor número de registros se había producido en el campo de la tecnología informática. Entre las empresas, Huawei fue la que más patentes registró.

Con EEUU o con nadie

El acercamiento de EEUU a la UE en inteligencia artificial, no obstante, no parece sencillo. Las leyes europeas son muy estrictas en materia de privacidad y difieren considerablemente en otros aspectos con las estadounidenses, como en el comercio o la seguridad, lo que dificulta una posible alianza con los norteamericanos.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional sobre IA de Estados Unidos, Eric Schmidt, quien además es exCEO de Google, confía en que los rápidos avances tecnológicos de China sirvan para que EEUU y la Unión Europea aparquen sus diferencias regulatorias y se pongan a trabajar en la alianza tecnológica propuesta por el organismo que dirige.

En una entrevista con Político, Schmidt señala que EEUU y la UE deberían hacer que el flujo de información que intercambien sea lo más rico y libre posible para poder hacer frente a la fuerza emergente de China. Además, asegura que para Europa no hay muchas más alternativas: o se alía con ellos en IA o se queda fuera de la carrera tecnológica en este segmento.

El exCEO de Google opina que las empresas europeas que podrían desarrollar la tecnología de inteligencia artificial de la zona euro no son lo suficientemente grandes, en comparación con las estadounidenses o las chinas, para ser competitivas en este campo. Por eso, señala que la UE no va a tener éxito con la tercera vía que está abriendo en IA, en la que apuesta por una mayor protección de la privacidad, y debería ser más flexible para poder colaborar mejor con EEUU.

No obstante, el presidente de la NSCAI especifica que no está sugiriendo que Europa elimine su regulación, sino que la simplifique y la haga más flexibles para poder hacer posible la cooperación. Y señala que, por ejemplo, la distinta orientación de las reglas de protección de datos europea y estadounidense no debería ser un impedimento para alcanzar un acuerdo en IA.

Coalición de Tecnología Emergente

Con el objetivo de conseguir esa alianza entre Estados Unidos y distintos países “con valores democráticos”, la Comisión de Seguridad Nacional sobre IA de Estados Unidos quiere crear una Coalición de Tecnología Emergente, un organismo supranacional en el que desarrollar estándares y normas comunes a todos los miembros.

El informe de la NSCAI recomienda que esta coalición sea la que albergue en su seno las negociaciones sobre un acuerdo transatlántico para el intercambio de datos.