No sólo Azure da alegrías a Microsoft: LinkedIn generó más de 3 mil millones en 2020 y es la que más crece por detrás de la nube y Xbox

La nube y los videojuegos no son las únicas divisiones que están dando alegrías a Microsoft. Azure, Dynamics 365 y Xbox han seguido siendo los productos que más han crecido durante el último trimestre fiscal en la compañía fundada por Bill Gates y Paul Allen, de enero a marzo de 2021, pero a esas tres grandes patas de rentabilidad se ha sumado una cuarta en forma de red social: LinkedIn.

La plataforma social para profesionales ha sido el cuarto negocio que más ha crecido en el último trimestre fiscal en Microsoft, un 23% más que el mismo periodo del año anterior, sólo por detrás de Azure (un 46% más), Dynamics 365 (un 40% más) y Xbox (un 32% más), según los datos del último balance de resultados de la compañía con sede en Redmond, Washington. Esto hace que el crecimiento en los ingresos de LinkedIn haya superado por segundo trimestre consecutivo al de Microsoft Office 365, que aumentó sus ganancias un 19%.

En cuanto a cifras monetarias, la desarrolladora de Windows afirma que los ingresos de LinkedIn superaron los 3.000 millones de dólares en el año fiscal que terminó el pasado 31 de marzo. Unas cifras aún modestas, aunque no paren de crecer, en una compañía que el último año fiscal facturó más de 142.000 millones de dólares.

Pero, más allá de los beneficios que pueda tener para el negocio global de Microsoft, lo interesante de estas cifras es que permiten a la red social para profesionales supera a competidores como Snap y Pinterest en ingresos en 2020 -2.800 y 1.900 millones de dólares respectivamente- y acercarse a Twitter -3.700 millones de dólares-, aunque aún esté a años luz de Facebook -casi 86.000 millones- y a una distancia considerable de Tik Tok -17.000 millones.

LinkedIn frente a los vídeos de gatitos

El cada vez mayor peso de LinkedIn en la facturación de Microsoft se debe a varios factores. El principal de ellos es que los de Redmond llevan varios años tratando de posicionarla como la mejor opción para la publicidad B2B (business-to-business, es decir, de profesionales para profesionales) con el lanzamiento de nuevas herramientas para los equipos de ventas y campañas tan agresivas como la presentada el pasado mes de marzo bajo el lema Do Business Where Business Is Done (haz negocios donde se hacen negocios).

En esta campaña, LinkedIn afirmaba que no es productivo hacer publicidad empresarial dirigida a profesionales en plataformas dedicadas al entretenimiento, en las que esa publicación estará rodeada de vídeos virales y de mascotas graciosas. Un ataque velado a Instagram, Facebook o Tik Tok que parece estar surtiendo efecto.

Además, LinkedIn también ha cambiado el diseño de su interfaz y ha introducido elementos como las stories para tratar de hacer la plataforma más atractiva a los usuarios.

Y, por otra parte, un factor que puede haber favorecido su crecimiento es el de la pérdida de popularidad de plataformas como Facebook para grandes los anunciantes. Cabe recordar que la red social de Marck Zuckerberg sufrió un boicot en junio de 2020 por parte de varias compañías, como Starbucks, Patagonia o The North Face, por el que retiraron su inversión publicitaria como respuesta a la decisión de los de la efe blanca de no hacer nada ante los mensajes que incitaban al odio de Donald Trump y sus partidarios.