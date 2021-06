Globant, el unicornio argentino que entró en Europa por España y que nos considera un mercado estratégico: hablamos con su responsable en EMEA

Globant es uno de los pocos unicornios argentinos que existen. Esta consultora de servicios profesionales defiende que no es como las consultoras tradicionales, entre muchas otras cosas porque son nativos digitales.

Su gran espaldarazo llegó en 2006, cuando Google les convirtió en la primera compañía externa de software. Desde entonces, nombres como Lastminute, LinkedIn, EA o Disney se han sumado a su cartera de clientes. Hasta que decidieron ir un paso más allá, ser más globales y dar el salto a Europa. España y Reino Unido fueron los países elegidos.

Federico Pienovi es el Regional Managing Director – Head of EMEA Globant. Es decir, el primer espada de la compañía en Europa. Este ingeniero por la Universidad Pontificia Católica Argentina se incorporó a Globant hace 9 años. En 2017 fue nombrado Director General Regional y Director de EMEA, después de haber sido el Director Gerente de varios clientes de Servicios Financieros en la Costa Este, con sede en la ciudad de Nueva York.

En una entrevista con Xataka, repasa el presente y futuro de su empresa, de su apuesta por España (donde tienen previsto abrir nuevos centros, más allá de las oficinas de Madrid y Barcelona y el centro de Inteligencia Artificial en Málaga) y donde no descartan seguir comprando empresas, después de haber adquirido dos en los últimos meses.

España, país estratégico

Pienovi asegura que España siempre ha sido un país estratégico para Globant, “casi por Historia”. Después de haber crecido en Latinoamérica y Estados Unidos, decidieron dar el salto a Europa a través de nuestro país y de Reino Unido, llegando de la mano de grandes clientes internacionales.

Desde entonces, la compañía ha conseguido atraer a compañías de industrias dispares, como servicios financieros, cerveceras, farmacéuticas, retail o scale-ups. “A pesar de la pandemia, hemos seguido creciendo mucho y las empresas nos piden ayuda constantemente. Están invirtiendo mucho en su transformación digital”, asegura.

Aunque no ofrece datos económicos desglosados por países, si que da algunas pistas: Globant creció más de un 40% en el último trimestre, siendo Europa la zona que mejor comportamiento tiene. “Este trimestre nuestros resultados serán mejores, así que España va a crecer mucho”, asegura.

Compras y nuevos centros

En los últimos meses Globant ha reforzado su presencia en España con crecimientos orgánicos y externos. Así, se ha hecho con el control de dos empresas: Blue Cap, consultora de servicios financieros, y Habitant, para las ventas digitales.

Además, en octubre anunció la apertura de un centro de IA en Málaga. “Las plataformas y algoritmos que se desarrollen en Málaga se usarán en todo el mundo”, explica Pienovi. Preguntado por qué Málaga para situar este centro a nivel mundial, el Head of EMEA en Globant asegura que la ciudad “nos daba acceso al talento que buscábamos, pero también a la universidades de la zona. Es una provincia que potencia la presencia de empresas como la nuestra y es una ciudad que no está saturada”, relata.

También se valoró que Málaga cuenta con esa parte de diversión y entretenimiento más allá del trabajo, lo que, según este directivo, facilita atraer talento. Tanto que el máximo responsable de IA a nivel mundial de Globant está haciendo las maletas para asentarse en la ciudad andaluza.

Ir donde está el talento

Los planes de Globant para España pasan también por abrir otro centro, esta vez en Alicante. Pienovi no quiere dar muchos datos sobre esta apertura porque aún no está cerrada, pero asegura que es un fiel reflejo de la cultura empresarial de Globant: ir donde está el talento y no viceversa.

“El modelo Globant es muy distinto al de otras compañías. No hace falta trabajar en las grandes ciudades. Nuestro modelo es ir donde está el talento, no que el talento venga a nosotros”. Una cultura empresarial que viene marcada por el país de origen de los fundadores de Globant, Argentina, donde tienen 18 oficinas, prácticamente una por provincia. “Tradicionalmente, si no vivías en la capital, te tenías que trasladar de tu provincia a Buenas Aires para conseguir un buen trabajo. En Globant quisimos romper con ese modelo”, detalla.

Cabe señalar que la compañía se encuentra en estos momentos buscando sobre todo perfiles técnicos centrados en datos e inteligencia artificial para este centro de Málaga.

Qué es la IA para Globant

Pienovi subraya que los desarrollos que se hagan en España podrán aplicarse en todo el mundo. Preguntado sobre a qué exactamente se va a dedicar este centro y sobre qué es la IA para Globant, este responsable asegura que la IA abarca muchas de sus tecnologías (Computer Vision, Lenguaje Natural). “Una parte bonita de trabajar en Globant es poder reinventar las cosas de como están dadas, aplicando la IA en todas aquellas áreas que involucran a los servicios profesionales”, exclama.

Poniendo un ejemplo de qué significa eso, Federico Pienovi explica que en Globant están usando esta tecnología para, entre otras cosas, eliminar los sesgos en las entrevistas. “Acabamos contratando al 15% de los que entrevistamos, y contratamos a 1500 personas. Hay atributos soft que hacen buenos líderes, así que hemos hecho un cuestionario de 60 preguntas para ver cómo reaccionan las personas que tienen estas habilidades”. En su opinión, la parte de las soft skills es mas difícil de entrenar, y es precisamente eso lo que desarrollan.

Pero también para entender el código dentro de las compañías. “Parece que diseñar código es arte y lo cierto es que no hay dos arquitectos iguales. Es muy difícil entender en lenguaje natural el código escrito. Desarrollamos un modelo que entiende las líneas de código y lo convierte en lenguaje natural. Esto acelera su comprensión, de forma que la gente no necesita codificar porque con lenguaje natural lo va a traducir en código”, detalla.

El problema del legacy

Convencido de que las empresas que no usen la IA estarán fuera e mercado (“las empresas deben ser capaces de dar servicios de alta calidad; si no, los usuarios no estarán dispuestos a dar sus datos”), cree que una de las grandes barreras para la transformación digital de las empresas es su legacy, sus sistemas heredados. “Han invertido muchos dinero en sistemas que ya no funciona, no escalan”, explica, para comparar el actual momento que vivimos con lo que en su día supuso la revolución de Internet.

Convencidos de que la tecnología “afecta de la misma manera en todas las industrias”, asegura que las farmacéuticas son una de las próximas que van a vivir su particular revolución. “La pandemia afectó a múltiples farmacéuticas para bien. Muchas han hecho muchísimo dinero, pero también se han dado cuenta que no conocen a sus pacientes ni quiénes les atiende”.

Comprar, no ser comprados

Por último, Pienovi no descarta que se produzcan más adquisiciones de empresas en nuestro país. “El foco de Globant está puesto en Europa. Sabemos que en España hay un gran talento y esperamos que forme parte de nuestro equipo, bien contratándole o bien comprando compañías con una cultura muy cercana a la nuestra”, sentencia.

No niega que Globant también haya recibido ofertas para ser ella la adquirida, pero asegura que su venta no está contemplado en la hoja de ruta.

“No hemos tenido nunca esa posibilidad en el radar. Siempre hemos decidió seguir nuestro camino. Los cuatro fundadores siguen el día a día de la empresa y están en el control ejecutivo”, concluye.