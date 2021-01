Elite Dragonfly G2 y Max, EliteBook 840 G8 Aero, los auriculares Elite Wireless Earbuds y varios monitores: la apuesta de HP para el sector profesional

HP ha presentado en el CES 2021 varios equipos destinados al usuario profesional, muy enfocados a las necesidades que han ido surgiendo cuando el trabajo de oficina se ha descentralizado: videollamadas, ligereza y mayor autonomía.

Entre la nueva oferta están los ordenadores portátiles HP Elite Dragon Fly G2, Elite Dragon Fly Max, EliteBook 840 G8 Aero y los auriculares inalámbricos Elite Wireless Earbuds. También ha anunciado los nuevos monitores HP E24u G4 y HP E27u G4 USB-C, que buscan servir a los profesionales que están en sus casas, con pantallas que requieren un solo cable de unión al PC para diversas funciones.

Fuera del mercado profesional, HP también ha presentado equipos para el consumidor, como su HP Elite Folio o el HP Envy 14, de los que Xataka ya ha publicado sus especificaciones técnicas.

HP Elite Dragonfly G2, Dragonfly Max y EliteBook 840 G8 Aero: especificaciones técnicas

HP Elite DragonFly G2 HP Elite DragonFly Max HP EliteBook 840 G8 Aero PANTALLA 13.3” 13.3” 14” RESOLUCIÓN FHD o UHD o 1000-nit Pantalla View Reflect 1000-nit Privacy G4 FHD (1920x 1080) IPS no táctil (250/400 nits) Opción táctil 250 nit PROCESADOR Intel Tiger Lake vPro - 11ª generación de Intel Core Intel Tiger Lake vPro- 11ª generación de Intel Core 11ª generación de Intel Core i5/i7, con versión vPro opcional MEMORIA PRINCIPAL LPDDR4 de 32GB máximo LPDDR4 de 32GB máximo Hasta 64GB DDR4-3200 2 SODIMM GRÁFICOS La empresa aún no ha especificado esta información La empresa aún no ha especificado esta información Intel UHD Graphics ALMACENAMIENTO SECUNDARIO La empresa aún no ha especificado esta información M.2 SATA3 y PCIe/NVMe x4 standard y encrypted SSDs; hasta 2 TB Hasta 2TB M.2 PCIe SSD CONECTIVIDAD La empresa aún no ha especificado esta información 1 USB 3.1 G1 de carga 2 USB-C (ThunderboltTM3) 1 HDMI 1 4b 1 Nano SIM 2 USB Type-C (Thunderbolt) 2 USB 3.1 Gen 1 HDMI CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 4G/5G 4G/5G WLAN: M.2 802.11ax R2 (discrete option) 2x2 + Bluetooth® 5.0, Miracast Support WWAN: Intel XMM 7360 LTE-Advanced, Qualcomm Snapdragon X55 LTE+5G32 Compatible con eSIM AUTONOMÍA "Aún por definir" Batería 56.2WHr, aunque la autonomía de la batería está "aún por definir" La batería es HP Long Life 3-cell, 53 Wh Li-ion polymer PESO 0,989 kg en su versión más ligera 1,1 kg 1.15kg en su versión más ligera

HP Elite Wireless Earbuds: auriculares pensados para las videollamadas

Además de los ordenadores y los monitores, HP ha presentado unos auriculares inalámbricos pensando en las nuevas formas de comunicación que ha traído de forma masiva la distancia social: las videollamadas y videoconferencias. Los nuevos Elite Wireless Earbuds se pueden conectar con muchos dispositivos al mismo tiempo y son compatibles con Windows® 10, iOS y con Android.

Incorporan tecnología que limita los ruidos que rodean al profesional. Como explican los portavoces de HP, vendrán como complemento al modelo Dragonfly Max o se venderán por separado. Integran conectividad de Bluetooth 5.0.

HP Elite Dragonfly G2: un convertible para profesionales de menos de 1 kg

Según HP, el equipo Elite Dragonfly G2 ha sido creado pensando en los profesionales que ahora deben trabajar desde casa o fuera de las oficinas en general. Su versión más ligera pesa menos de un kilogramo, como ya lo sucedía con la anterior versión de Elite Dragonfly y su pantalla puede girarse hasta los 360 grados lo que hace de este equipo tanto un portátil como una tableta.

Una de sus principales características para facilitar el trabajo remoto es la integración de la tecnología de audio de Bang & Olufsen que integra inteligencia artificial. También incluye la nueva tecnología de detección de intrusos de HP, Tamper Lock, que bloquea el PC si siente que hay una persona intrusa usando el equipo o si recibe una notificación para hacerlo.

HP Elite Dragonfly Max:cuatro micrófonos frontales de largo alcance para mejorar la comunicación en videollamadas

El equipo Dragonfly Max está disponible en los colores azul o negro brillante y su principal característica para los profesionales son sus cuatro micrófonos de largo alcance con el objetivo de ofrecer un buen sonido durante las llamadas.

También cuenta con una cámara de 5 MP para vídeo (para comparar, la cámara de Dragonfly G2 es de 1.2MP) e integra tecnología de luz azul de visualización HP Eye Ease con certificación Eyesafe que está creada para proteger la vista del trabajador durante las largas horas que pasa frente a a la pantalla. El compatible con el bolígrafo electrónico de HP Active Pen G3.

HP EliteBook 840 G8 Aero: similar a su predecesor pero más ligero

Esta es la versión del EliteBook 840 G8 más ligera. De hecho, destaca que a pesar de contar con 14 pulgadas de pantalla, su peso en su versión menos pesada se queda en 1,13 kg. HP EliteBook 840 G8 Aero da a elegir entre tres pantallas con diferentes resoluciones y entre sus principales características se encuentra que integra la tecnología HP Sure View Reflect que hace que aunque el profesional use su equipo en un espacio público, no sea sensillo ver su pantalla para quienes estén tras él, desde diferentes ángulos.

A pesar de su ligereza, integra una gran cantidad de puertos de conectividad, manteniendo los que ya ofrecía el HP EliteBook 840 G8 original de mayor peso. Estos son: 2 USB Type-C Thunderbolt 4, 2 USB 3.1 Gen1 (1 de ellos se puede utilizarse para cargar el dispositivo), un conector combinado de audio y una ranura nano-SIM. Opcional hay un lector de tarjetas inteligentes opcional.

Monitores HP E24u G4 y HP E27u G4 USB-C: Un solo cable para muchas funciones de un PC

Además de los equipos anunciados, HP también aprovechó la última versión del CES 2021 para presentar nuevos monitores que pueden integrarse a sus ordenadores con el objetivo de trabajar desde casa pero con menos cables, según han explicado los portavoces de la empresa. Ambos destacan por contar con conectividad USB C.

Ambos monitores pueden conectarse a un PC a través de un solo cable USB-C. Solo este cable sirve para cargar el portátil, conectarse a la pantalla y acceder a un USB de cuatro puertos. Además, como ha anunciado la empresa estadounidense, el E24u G4 FHD tiene pantalla de 23,8 pulgadas en diagonal, mientras que el monitor E27u G4 QHD tiene una resolución QHD (2560x1440) y una pantalla de 27 pulgadas.

Precio y disponibilidad

La empresa ha adelantado las fechas de lanzamiento de muchos dispositivos. Así el HP Elite Dragonfly G2 y Dragonfly Max llegarán en este mes de enero. El precio no se sabrá hasta que no se anuncie la fecha concreta del lanzamiento. Para el HP EliteBook 840 Aero G8 habrá que esperar hasta el mes de marzo, momento en el que también se desvelará su coste en el mercado.

Los monitores HP E24u G4 y HP E27u G4 USB-C llegarán en febrero. El precio del primero será de 219 dólares y para E27u G4 USB-C el coste en el mercado será de 339 dólares (falta conocer si el precio en euroos se mantiene similar).

Por su parte, los auriculares HP Elite Wireless Earbuds llegarán el próximo mes de abril a un precio de 199 dólares.