WhatsApp permitirá ocultar nuestra última conexión a determinados contactos sin tener que borrarlos ni bloquearlos

Si queríamos ocultar nuestro hora de última conexión en WhatsApp debíamos hacerlo de manera genérica. Ocultarla a todos nuestros contactos o ir seleccionando uno por uno con quien queríamos hacerlo. Pero poco a poco van llegando novedades en privacidad y la que se acerca las próximas semanas supondrá un importante paso adelante para evitar a los acosadores o las personas de nuestros contactos más molestas.

Según explica Watebainfo, WhatsApp prepara una nueva función en la que se nos permitirá elegir ocultar nuestra última conexión a contactos específicos. Una nueva herramienta más allá de las opciones de 'Todos', 'Mis contactos' o 'Nadie'.

Ocultando nuestro uso de WhatsApp ante personas concretas

Esta nueva herramienta de WhatsApp se ubicará en los ajustes de privacidad, donde ya podemos gestionar qué nivel de privacidad queremos para nuestros estados. Aparecerá una cuarta opción de 'Mis contactos, excepto..'. Ahí podremos seleccionar uno o varios contactos específicos que no podrán ver nuestra última hora de conexión. Una opción que ya estaba disponible para los estados y que ahora se extenderá a la última hora de conexión.

La opción permitirá que esos contactos no vean cuando nos hemos conectado ni los cambios en nuestro perfil, pero seguirán estando en nuestro listado de contactos y no serán bloqueados. Esto provocará que el otro usuario no pueda detectar a priori cuando utilizamos WhatsApp y tampoco quedará totalmente bloqueado.

Podrá escribirnos directamente pero no verá la última conexión ni los cambios en la foto de perfil, ya que podremos seleccionar que todo el mundo vea el cambio excepto esa o esas personas.

Por el momento se encuentra en desarrollo para iOS, aunque la función estará disponible también en Android, según describe Watebainfo.

La medida se enmarca dentro de la intención de WhatsApp de luchar contra determinados usos de la aplicación de mensajería. Una de esas pequeñas funciones que muchos no utilizarán, pero para muchos otros puede suponer una gran tranquilidad.