El nuevo registro en hoteles promete que no nos pedirán más datos. Ni los propios hoteleros están convencidos

Desde esta semana se ha puesto en marcha el nuevo registro de hospedajes del Ministerio del Interior. Se trata de una actualización del sistema que se lleva empleando desde 1959. Según el Gobierno, a los viajeros no nos afectará y no habrá que dar más datos de los que facilitábamos hasta ahora. Sin embargo, esto no es así.

Sí habrá que dar más datos al registrarnos en hoteles. Pese a que desde Interior explican que únicamente habrá que comunicar el parentesco de los menores que acompañen y el resto es igual, lo cierto es que sí que habrá que dar una mayor cantidad de datos respecto a los que dábamos hasta ahora.

Según quedó reflejado en el BOE, si anteriormente se necesitaban 14 datos, ahora los hoteles necesitarán un total de 42 datos personales para cumplir con la ley. Esta cantidad es la que deben dar los hoteles. Pero si nos fijamos en los datos que tenemos que dar los viajeros también vemos un incremento claro, pasando de 10 a los 28 datos de ahora.

¿Qué quieren saber? Dónde vivimos y cómo contactar. Entre los datos nuevos que deberemos dar al registrarnos en un hotel está el lugar de residencia habitual, el teléfono móvil y el correo. Además de los datos del pago, que hasta ahora los tenía el propio hotel por el mero hecho de realizar la reserva, pero ahora estos datos deberán ser compartidos también con la policía.

Es decir, la principal diferencia con el nuevo sistema es que si antes era suficiente con saber quiénes éramos (DNI, fecha de nacimiento...), ahora también quiere saber de dónde venimos, para asegurarse de nuestra procedencia y ubicarnos de forma más precisa.

¿Realmente necesitan que demos todos estos datos? "¿Por qué se piden todos esos datos a los ciudadanos españoles? Yo opino que los datos que se piden son desproporcionados para el fin previsto", apunta Borja Adsuara, profesor y abogado en Derecho Digital.

El Gobierno explica que dispone del informe técnico de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), pero este explica que es necesaria la "debida legitimación". Es decir, se debe explicar correctamente por qué son necesarios estos datos.

El nuevo registro se basa en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional. El mismo argumento que está siendo utilizado a nivel europeo para distintos proyectos que impactan nuestra privacidad, como el Chat Control.

En el punto de mira. Aunque se ha publicado en el BOE, expertos como Adsuara apuntan que este sistema podría ser recurrido ante la justicia. Bajo la visión del experto, "no es cierto que se respete la normativa europea de protección de datos, puesto que no se ha hecho una evaluación de impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos".

Los hoteles tienen dificultades para aplicarlo (y recurrirán). Más allá del debate sobre la privacidad, está el asunto logístico de solicitar estos datos. La Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha anunciado que recurrirá el registro ante los tribunales.

Como alternativa, proponen sustituir el registro por un lector de pasaporte y DNI que automáticamente se transmita a la policía.

El turismo no se toca. La patronal hotelera expone que el registro es complejo y tedioso. "Los viajeros que vienen a España buscan disfrutar de su tiempo de ocio, no verse inmersos en procesos administrativos intrusivos e interminables que ponen en riesgo su privacidad", explica Jorge Marichal, presidente de CEHAT.

