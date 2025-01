Nosotros vemos una foto, Google mucho más: con esta web podemos saber exactamente todo lo que averiguan con cada imagen

Comparar a Google con el 'Gran Hermano' ya es tradición. El ojo que todo lo ve. La máquina de información global. Google tiene acceso a millones de fotos y archivos y sobre cada uno de ellos son capaces de extraer una gran cantidad de datos para seguir alimentando sus sistemas. Cada año que pasa, la maquinaría está más perfilada y la IA es más inteligente. Pero muchas veces no somos conscientes de hasta qué punto Google extrae datos sobre lo que subimos.

Aquí es donde entran herramientas como 'They See Your Photos', creada por Vishnu Mohandas, precisamente un ex-ingeniero de Google. Sabe bien de lo que habla. Fue en 2020 cuando dejó Google para fundar Ente, su alternativa a Google Fotos con cifrado de extremo a extremo y de código abierto. Sin embargo, esta aplicación no ha tenido el éxito que esperaba todavía. Mientras, para poner el foco del mensaje en la cantidad de información que Google extrae con cada foto, el ingeniero ha creado una pequeña web que todos podemos probar rápidamente.

Esta web funciona con la API de Google Vision. Básicamente nosotros subimos una imagen y la web nos devuelve la información que analiza y detecta, desde una completa descripción de lo que aparece hasta algunos metadatos, como la localización, el momento y el dispositivo con el que se hizo la foto.

La cantidad de detalle que conseguimos asusta. Tenemos descripciones de las personas que aparecen en primer plano, pero también detalles de quienes aparecen al fondo. Google es capaz de identificar objetos y realizar descripciones que van más allá del aspecto o la expresión.

En ningún caso el reconocimiento es capaz de identificar personas concretas, pues esto previsiblemente colocaría a Google en un problema de protección de datos. Sí vemos por ejemplo en la imagen de Sergey Brin que lo describe como caucásico e inteligente, debido a su pose. Unas asunciones que previsiblemente en muchas imágenes caigan en el sesgo.

Si queréis probar esta herramienta, debéis acceder a la web https://theyseeyourphotos.com/. Los propios creadores ofrecen cuatro imágenes de stock para probarlo sin necesidad de subir una imagen personal, ya que en el momento que subimos una imagen a esta web, la estamos pasando por el filtro de Google Vision.

Este es solo un rápido ejemplo de lo que Google ve en nuestras imágenes. Pero debemos tener en cuenta que probablemente la compañía sabe considerablemente más, ya que no se están teniendo en cuenta todos los metadatos.

En esta herramienta estamos subiendo imágenes aleatorias, pero Google Fotos tiene toda una colección perfectamente organizada, con fechas, personas, conocidos y la cuenta desde la que se guarda. Sirva esta pequeña web para transmitir mejor todo lo que las grandes empresas saben de nosotros cuando subimos una imagen a su red.

