Movistar, Orange y Jazztel activan TrustPid en su red móvil: cómo funciona y cómo puedes deshabilitarlo

Mucho tiempo llevábamos hablando de TrustPid y ahora, por fin, ha llegado su momento. Los operadores solicitaron autorización a la Comisión Europea en enero para poner en marcha su plataforma de publicidad digital y, tras recibir el OK al mes siguiente, han comenzado a activarla ya en España.

Los primeros en hacerlo han sido Movistar y Orange, que ya cuentan con apartados específicos en sus respectivas páginas webs para explicar qué es y cómo funciona el identificador de TrustPid. En el caso de Orange, además, también afecta a los clientes de Jazztel.

Qué es TrustPid y qué operadores lo han activado

Deutsche Telekom, Orange, Telefónica y Vodafone son los cuatro operadores que están detrás de TrustPid, la joint venture destinada a poner en marcha su nueva plataforma de publicidad digital en Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido.

Imagen | TrustPid

Básicamente, lo que hace esa plataforma, que también responde al nombre de TrustPid, es asignarte un identificador digital único y anonimizado (token) para que puedas recibir contenidos y ofertas personalizadas al navegar por internet. Siempre que hayas otorgado tu consentimiento previamente, eso sí.

Su principal diferencia con las cookies actuales, y pese a lo que parecía en las pruebas iniciales de la plataforma, es que viene desactivado por defecto y puedes revocar esos consentimientos en cualquier momento desde un único portal online destinado al efecto.

Como decíamos al principio, tanto Movistar como Orange han activado ya la plataforma en su red móvil y han habilitado una sección específica en sus respectivas webs para explicar el funcionamiento de TrustPid, insistiendo una y otra vez en que respeta la privacidad.

Imagen | Movistar

El operador español lo explica de la siguiente forma:

El identificador de TrustPid es una solución que permite a los clientes, previo consentimiento, recibir publicidad y contenidos personalizados cuando visiten páginas web de terceros de forma gratuita y respetando su privacidad.

Como adelantaba Banda Ancha, varios usuarios de Movistar ya están recibiendo avisos por SMS cuando otorgan su consentimiento a TrustPid (para confirmar el alta en la plataforma, vamos). Hemos consultado a Telefónica si también afectará a los clientes de O2 y nos han confirmado que no; el piloto es sólo con Movistar.

Imagen | Orange

Orange, por su parte, lo define así:

TrustPid es una solución tecnológica creada por los principales operadores telefónicos europeos para permitir a sus clientes recibir anuncios y publicidad personalizada cuando naveguen en Internet, a la vez que se mantiene el control sobre su privacidad.

En esa misma web, Orange España hace referencia en todo momento tanto a los clientes de la marca principal como a los de Jazztel, pero los de Simyo se quedan fuera de la prueba piloto, según nos ha confirmado la propia teleco.

También hemos contactado con Vodafone para saber si ya ha activado TrustPid a sus clientes y a los de Lowi. Estamos esperando su respuesta y actualizaremos este artículo cuando nos lo confirmen.

Cómo funciona TrustPid y cómo gestionar tus consentimientos

Según explican Movistar y Orange, cuando navegues por determinadas páginas en Internet, aparecerá un aviso con información sobre el uso de Trustpid. Ese aviso te pedirá tu consentimiento y, en caso de darlo, la plataforma utilizará tu número de teléfono móvil y tu dirección IP para generar un token o identificador único y seudonimizado.

Este token será válido durante un máximo de 90 días y podrá ser compartido con anunciantes y medios a los que también hayas dado tu consentimiento para que puedan ofrecerte, en otros sitios webs, sus productos, servicios y contenidos mediante publicidad personalizada.

La buena noticia es que, si quieres retirar ese consentimiento y que tu operador deje de aportar esa información a TrustPid, puedes ver con qué terceros has autorizado la compartición de tu token y revocar algunos o todos los permisos desde el portal online de TrustPid.

Desde este portal, es posible también deshabilitar por completo el sistema para que no se te asigne un identificador de publicidad en ninguna página, aunque lo actives por error en alguna de ellas.

Si eres clientes de Movistar, Orange y Jazztel, puedes comprobar si ya lo tienes activado pulsando el botón 'Administrar preferencias' en el portal de TrustPid

Si tu operador no participa en la prueba de TrustPid, no te preocupes, no se creará ningún token de TrustPid asociado a tu conexión. Pero si eres clientes de Movistar, Orange y Jazztel, y quieres comprobar si ya lo tienes activado, puedes hacerlo pulsando el botón 'Administrar preferencias' que encontrarás en ese portal.

Para ello, eso sí, debes utilizar una conexión a Internet móvil. Si tienes activada la conexión WiFi, apágala y vuelve a cargar la página. Ten en cuenta también que es posible que no puedas acceder a esta sección si tienes un bloqueador activado.

Imagen de portada | Montaje con SmartMockups

Vía | Banda Ancha

En Xataka | ChatGPT también es una máquina de recolección de datos: esto es todo lo que guarda el famoso chatbot de OpenAI