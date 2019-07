Google confirma que terceros pueden escuchar fragmentos de audio recogidos por Google Home y Google Assistant

Algunas de las conversaciones que tenemos con Google Assistant o con los dispositivos de Google Home pueden ser escuchadas por empleados de Google o subcontratados de la compañía. El 0,2% de ellas según Google. Como parte de la mejora y el entrenamiento de su servicio de reconocimiento de voz, fragmentos de audio son enviados a terceros para que se analicen y se aprenda de ellos.

En las últimas horas ha salido a la luz el proceso mediante el cual Google envía fragmentos de audio (anonimizados) a empleados subcontratados para que estos los analicen. La radio belga VRT NWS ha mostrado cómo terceros pueden mediante este proceso escuchar audios con información sensible. No son los únicos, Amazon también admitió recientemente que conserva datos de algunos usuarios incluso si el usuario elimina la grabación de voz.

Por qué un subcontratado de Google puede escuchar tus conversaciones

Para aclarar la situación Google ha publicado un artículo en el que explican por qué se envían estas conversaciones y cuáles son las precauciones que se toman para proteger la identidad de los usuarios. Según indican, es un proceso clave para conseguir mejorar la tecnología de reconocimiento de voz. Disponen de empleados y subcontratados lingüistas por todo el mundo que analizan los audios para mejorar la tecnología de voz. En resumen, es una aspecto más para mejorar Google Assistant y Google Home.

Para proteger la privacidad de los usuarios la compañía asegura que todos los clips de audio que se envían a estos empleados son clips totalmente anonimizados, por lo que no están asociados a ninguna cuenta de usuario con la que se puedan identificar. Pero claro, si el audio que se envía contiene algún nombre, dirección de correo, teléfono o dirección postal... es algo que Google no puede hacer anónimo para que no se asocie a nadie. Algunas de las conversaciones obtenidas por VRT NWS cuentan con este tipo de datos.

Google Home y Google Home mini.

El incidente ha ocurrido con unos audios holandeses que se han filtrado a VRT NWS, esto es algo que viola la política de privacidad y seguridad que Google tiene con las empresas con las que colabora. Comentan en las declaraciones oficiales que investigarán el asunto para ver qué ha ocurrido y tomarán medidas al respecto para que no vuelva a ocurrir.

Un último detalle tiene que ver con cuándo y cuándo no se graban estos audios. Según el informe de VRT NWS, de los más de 1.000 audios que recibieron un total de 153 eran grabaciones de las que los usuarios no fueron conscientes. Esto se deba a que tanto Google Home o Google Assistant pueden grabar de forma accidental conversaciones. Ocurre cuando el sistema cree que ha sido invocado pero realmente no es así, lo que viene siendo un falso positivo.

La solución de Google a las escuchas involuntarias es ofrecer claros indicadores de cuándo se está escuchando. Tanto con tonos de audio como con iluminaciones de LEDs o animaciones en los dispositivos que indican que se está escuchando de forma activa al usuario. No evita esto que se cometan grabaciones accidentales por pulsar algún botón sin querer o escuchar un "OK Google" en un vídeo por ejemplo.

Desde Xataka nos hemos puesto en contacto con Google España para ver cuál es su posición al respecto. Nos han indicado lo siguiente:

"Nos asociamos con expertos lingüistas de todo el mundo para mejorar la tecnología de voz transcribiendo un pequeño conjunto de palabras. Este trabajo es clave para desarrollar la tecnología que hace posible productos como el Asistente de Google. Los expertos lingüistas solo revisan alrededor del 0.2% de todos los pequeños fragmentos de audio y esos fragmentos no están asociados con las cuentas de los usuarios en el proceso de revisión. "Hemos conocido que uno de los revisores ha violado nuestras políticas de seguridad de datos al filtrar datos de audio Holandeses. Nuestro equipos de seguridad y privacidad han sido activados, están investigando y tomarán medidas. Estamos realizando una revisión completa de nuestros dispositivos de seguridad para evitar que conductas como estas se vuelvan a repetir"

