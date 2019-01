Google se pone firme frente a los permisos de SMS y llamadas y eliminará aquellas apps que los utilicen sin motivo

Google anuncia hoy que empezará a aplicar sus nuevas medidas en lo referente a los permisos de las aplicaciones. A finales del año pasado se avisó que se eliminaría aquellas apps con permiso a los SMS y el registro de llamadas que no explicasen por qué hacían uso de él. Es decir, Google quiere poner freno a las apps con acceso a permisos potencialmente peligrosos para nuestra privacidad y por eso ha cambiado su política.

Después de varios escándalos de privacidad como el de Facebook con Cambridge Analytica o el que afectó a la propia Google+, la compañía de Mountain View decidió tomar cartas en el asunto y anunció Project Strobe, una serie de medidas para limitar los permisos de las aplicaciones e intentar conseguir que los usuarios de Android estén más tranquilos acerca de sus datos.

Qué medidas ha anunciado Google para limitar los permisos

Pese que a partir de hoy Google va a empezar a eliminar aquellas aplicaciones que no cumplan las medidas, lo cierto es que los desarrolladores y creadores han tenido tiempo para adaptarse a esta nueva situación. Google envió una notificación por correo 90 días antes que se hiciera pública esta nueva política de privacidad.

Quienes no hayan contactado con Google, verán su aplicación eliminada de la Play Store. Otras veces la compañía ha sido tajante en la eliminación de aplicaciones, pero normalmente eran con temas mucho más delicados como apuestas o contenido para adultos.

¿En qué consisten estas nuevas medidas? Como nos explican nuestros compañeros de Xataka Android, la regla general es que únicamente la app predeterminada de SMS y Teléfono deberían tener acceso a estos permisos. Aún así, las siguientes aplicaciones serán permitidos siempre en el caso que justifiquen mediante un formulario el motivo por el cual utilizan estos permisos.

Aplicaciones predeterminadas de SMS, teléfono y Asistencia

Aplicaciones de copia de seguridad

Gestiones de dispositivos para empresas

Apps de identificación de llamadas / spam

Conexión con aplicaciones complementarias (como smartwatches o coches)

Sincronización de llamadas o SMS multidispositivo

Verificación y gestión de transacciones financieras por SMS

Automatización de tareas

Llamadas proxy

Qué es Project Strobe

Project Strobe es el nombre que recibe una auditoría interna que Google decidió realizar para analizar la seguridad y privacidad de sus productos y servicios. La primera medida consistió en cerrar la red social. La segunda de ellas es que los nuevos permisos de Google para apps de terceros ahora son individuales y más granulares para que terceros no tengan acceso a toda la información si sólo necesitan parte de ella. Otra consecuencia es que Gmail estará más restringido y la cuarta medida es la limitación de el historial de llamadas y SMS que hemos explicado antes y que desde estos días se hace efectivo.

Estos cambios fueron anunciados en octubre de 2018. En el caso de los permisos, desde ayer día 14 de enero Google empezará a eliminar las aplicaciones que no cumplan los requisitos y no hayan contactado con ellos. Aún así, aquellas aplicaciones que sí hayan rellenado el formulario tendrán hasta el 9 de marzo de 2019 para cumplir y justificar por qué acceden a estos permisos. En caso que para ese momento Google no haya validado sus motivos, la aplicación será finalmente también eliminada.

Apple también actualiza su web sobre privacidad

Paralelamente al anuncio de Project Strobe, Apple actualizó su página dedicada a la privacidad. Una web donde se encuentran distintos consejos para proteger la información, qué tipo de datos guardamos en el móvil y la explicación de algunas medidas de iOS 12.

Adicionalmente, también podemos encontrar las recomendaciones de Apple en materia de permisos. Los consejos son bastante básicos y claros:

Únicamente solicita los datos que realmente necesita tu aplicación para funcionar.

Explica por qué tu aplicación necesita esa información.

Requiere permisos al inicio solo cuando es necesario.

No solicites información de localización innecesariamente.

Utiliza las alertas propuestas por el sistema.

Se trata de indicaciones bastante sencillas aunque los datos indican que una gran cantidad de aplicaciones, tanto Android como iOS, siguen utilizando estos permisos de manera habitual. Según datos de Symantec, el 45% de las aplicaciones más populares de Android y el 25% de las de iOS utilizan la localización. Mientras, el número de teléfono se utiliza en el 12% de las apps de iOS y en el 9% de las de Android.

En el caso del permiso a los SMS y el historial de llamadas, se encontró que cerca del 10% de las aplicaciones analizadas en Android tenía acceso. Un dato que contrasta con iOS ya que no existe ese permiso concreto. Esperamos que con los cambios introducidos hoy por Google se ponga fin a esta distancia existente entre los dos sistemas.