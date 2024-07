El Gobierno tiene lista su aplicación para limitar el acceso al porno: un "carné" mensual que despierta muchas dudas

Para acceder a las páginas porno habrá que verificar la edad, según ha explicado el ministro para la Transformación Digital, José Luis Escrivá. El sistema llegará este mismo verano y tendrá forma de aplicación móvil, dejando de lado la idea de utilizar el DNI que llegó a barajarse a principios de año.

Cartera Digital Beta. El nombre de la aplicación para verificar la edad e intentar que los menores no accedan a webs pornográficas es la de Cartera Digital Beta.

En esta aplicación el usuario podrá identificarse como adulto al conseguir la credencial con una letra 'K', que será el patrón para marcar que es mayor de edad.

Para conseguir esta credencial, inicialmente el usuario podrá autentificarse con un DNI electrónico, un certificado digital o la clave del sistema Cl@ve.

Las páginas webs para adultos ofrecerá un código QR que el usuario podrá leer con su móvil. En caso que en ese móvil se tenga la credencial, la página web permitirá acceder.

Válido 30 días. Tras la validación, el usuario recibirá un pase de 30 días en los que podrá acceder a cualquier plataforma reservada para adultos. Según describen desde el ministerio de Transformación Digital, además de la validez de 30 días, cada credencial se reutilizará un máximo de 10 veces con un mismo proveedor.

Sin datos personales. Según define la directora de Gobernanza Pública, Carmen Cabanillas: "será una credencial totalmente anónima que garantice la mayoría de edad sin incluir datos personales que las plataformas podrán consultar para permitir el acceso a pornografía".

En las especificaciones técnicas de Cartera Digital Beta se explica que "el registro necesario para este algoritmo se reinicia con cada lote" y que "no se mantiene un histórico".

Para las páginas porno alojadas en España. Inicialmente serán las páginas web de contenido pornográfico alojadas en España las que serán obligadas a implementar este sistema. Fuera de estas, El INCIBE gestionará un listado de páginas fuera de la jurisdicción española.

Si bien el sistema forma parte de un intento a nivel europeo de controlar las páginas porno. Siguiendo la Ley de Servicios Digitales, grandes plataformas como Pornhub, Stripchat y XVideos están obligadas a implementar un sistema de verificación de edad.





Es el primer paso para implementar un control de edad. La verificación de edad para evitar que los menores accedan al porno es la justificación que se da para implementar la Cartera Digital Beta, pero según explica Cabanillas, esta aplicación es el primer paso para crear una Cartera Digital a nivel española enmarcada en el sistema eIDAS2, que para 2027 debería estar listo como sistema de identidad digital europeo.

"Vamos a oír que esto no es suficiente y es verdad". El propio ministro Escrivá ha reconocido que el sistema de Cartera Digital no será suficiente para impedir el acceso a la pornografía. "Vamos a oír que esto no es suficiente y es verdad. Es decir, hay que hacer más cosas, podemos oír que incluso puede haber formas de circunvalar esta solución. A pesar de eso, pensamos que es probablemente la medida más necesaria y más eficaz en este momento", reconoce el ministro.

Con una sencilla VPN será posible saltarse esta obligación. Además está el hecho que hay pocas páginas web pornográficas cuyos servidores estén alojados en España. Pero el proyecto de verificar la edad ya está aquí y según apunta Cabanillas, los planes del ministerio son "mucho más ambiciosos".

