Llevamos años preocupados por lo que hacen las empresas con nuestros datos. Brasil va a permitir que ganes dinero con ellos

Brasil acaba de cruzar una línea que promete cambiar para siempre la relación entre sus ciudadanos y su información digital personal: carteras digitales para que moneticen sus datos.

Por qué es importante. El país sudamericano ha anunciado el primer programa nacional del mundo que permite a sus ciudadanos poseer, gestionar y monetizar directamente su huella digital. Brasil ha decidido convertir esta información en activos económicos para quienes los generan en lugar de simplemente ver cómo sus ciudadanos regalan datos a las tecnológicas.

La iniciativa, administrada por Dataprev —empresa estatal de tecnología— en alianza con la californiana DrumWave, creará "cuentas de ahorro de datos" personales. Los usuarios podrán depositar la información generada por sus actividades diarias y recibir ofertas económicas de empresas interesadas en comprarla.

En detalle. El sistema funciona como las cookies de terceros, pero con un giro: en lugar de simplemente aceptar o rechazar, los usuarios pueden elegir ganar dinero. Cuando soliciten un préstamo, por ejemplo, los datos del contrato se almacenarán en su cartera digital, y las empresas podrán pujar por ellos.

"La gente no obtiene nada de los datos que comparte", explica Brittany Kaiser, cofundadora de Own Your Data Foundation y asesora de DrumWave, según el comunicado oficial. "Brasil ha decidido que sus ciudadanos deben tener derechos de propiedad sobre sus datos".

El piloto arranca con un grupo reducido de brasileños que utilizarán las carteras para préstamos.

Tras aceptar una oferta de una empresa, el pago se deposita en la cartera y puede transferirse inmediatamente a una cuenta bancaria.

El contexto. Este movimiento sitúa a Brasil por delante de Estados Unidos, donde una iniciativa similar del gobernador de California, Gavin Newsom, fue planteada en 2019 pero nunca llegó a despegar.

Si se implementa por completo, será la primera asociación público-privada que permite a ciudadanos –no a empresas– obtener una participación del mercado de los datos personales.

Sí, pero. Algunos especialistas en protección de datos brasileños han manifestado serias dudas. En un país donde tres de cada diez personas son analfabetas funcionales, según datos oficiales, existe el riesgo de que poblaciones vulnerables vendan sus datos sin entender las consecuencias.

"Estaremos pidiendo a la mitad del país que no sabe leer que decida si sus datos pueden comprarse por un precio determinado", dijo Pedro Bastos, investigador de Data Privacy Brazil, en declaraciones a Rest of World. "La gente en situación de vulnerabilidad dirá que sí, y eso podría usarse en su contra".

El trasfondo. El Congreso brasileño trabaja en un proyecto de ley que clasificaría los datos como propiedad personal, superando la legislación actual que los considera un derecho inalienable.

La nueva normativa otorgaría a las personas derechos completos sobre su información personal, especialmente la generada "mediante el uso y acceso de plataformas online, aplicaciones, marketplaces, webs y dispositivos conectados".

Y ahora qué. Si esto se consolida, Brasil sentará un precedente que podrán seguir otros países. La propuesta promete "una corrección en el desequilibrio histórico de la economía digital", según Rodrigo Assumpção, presidente de Datapre. La idea: transformar datos personales en activos para quienes los proporcionan.

Para empresas como Google, Meta o Amazon, acostumbradas a obtener valiosos datos "simplemente" ofreciendo sus plataformas de forma también gratuita, esta propuesta es un terremoto. Para los usuarios podría ser el primer paso hacia un mundo donde cada click, cada búsqueda y cada movimiento digital tenga un valor de mercado tangible.

Imagen destacada | Samuel Costa Melo y Campaign Creators en Unsplash

En Xataka | La AEPD ya sabe de dónde han salido los datos de millones de autónomos que estaban a la venta en internet: la Cámara de Comercio