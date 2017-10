A Airbnb se le abre otro frente de batalla: los anfitriones que usan webcams para espiar a sus huéspedes

El 1 de septiembre, apenas un día después de llegar al apartamento que habían alquilado por Airbnb, Derek Starnes llamó a la policía de Longboat Key en Florida. ¿El motivo? Su anfitrión había instalado cámaras ocultas para grabarlos a su esposa y a él durante la estancia. Derek está seguro de que la cámara lo grabó desnudo, y por esa casa además de ellos han pasado decenas de huéspedes anteriormente.

Los motivos por los que Wayne Natt (el anfitrión) ha estado grabando a sus huéspedes no son nada agradables. La policía obtuvo una orden de registro en la casa de Wayne Natt y se encontraron que además de estas dos cámaras, poseía múltiples dispositivos de almacenamiento. De forma inalámbrica las cámaras enviaban todo el contenido a estos dispositivos.

Hidden cameras found in Longboat Key Airbnb https://t.co/zRNaWDLfpv pic.twitter.com/MnHruYA2go — WSVN 7 News (@wsvn) October 11, 2017

Con una cámara en el salón y otra en el dormitorio montadas en el detector de incendios, Natt podría haber grabado a decenas de inquilinos sin su consentimiento. Ahora la policía está tratando de identificar y encontrar a todas estas personas. Wayne Natt fue arrestado el 3 de octubre, acusado de voyeurismo, pero ya ha sido puesto en libertad bajo fianza.

Qué puede hacer Airbnb en una caso así

Captura de la cámara oculta que grabó a los huéspedes.

En sus términos de uso, Airbnb explica que las grabaciones no autorizadas no están permitidas. Pero la plataforma no tiene la garantía al 100% de que no puedan ocurrir situaciones en las que el anfitrión graba a los huéspedes sin su consentimiento. Con respecto al caso de Florida, un portavoz de Airbnb dijo lo siguiente:

Tan pronto como nos enteramos, prohibimos permanentemente a este individuo en nuestra comunidad, y apoyamos al completo a los huéspedes afectados... Nuestro equipo ha contactado a las fuerzas de seguridad locales para ayudarles con su investigación de esta atroz ofensa, y esperamos que se haga justicia. Nos tomamos muy en serio las cuestiones de privacidad y tenemos una política de tolerancia cero contra este comportamiento

No es el primer caso que se ha dado, en 2015 una mujer demandó a Airbnb por negligencia al descubrir que un anfitrión la estaba grabando en secreto. No hay un método 100% seguro de evitar una situación como esta, pero informarse bien del huésped y explorar el alojamiento es esencial.

Imagen | Flickr

Vía | ABC Action News

En Xataka | Que no te timen con los alquileres de verano: esa casa está sacada de un catálogo de fotos