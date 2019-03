Más de 30 hoteles en Corea del Sur estuvieron grabando a sus huéspedes en secreto para usar los vídeos en una web porno

Otra vez Corea del Sur y el caso de las cámaras escondidas. En esta ocasión se descubrió que una red de poco más de 30 hoteles en 10 ciudades de Corea del Sur tenían cámaras ocultas en sus habitaciones, las cuales servían para capturar vídeo y transmitirlo vía streaming a una web porno.

Según la información, aproximadamente 1600 huéspedes resultaron afectados en 42 habitaciones de estos hoteles. De acuerdo a la policía, hasta el momento han sido detenidos dos hombres y una pareja, y no hay indicios de que las compañías operadoras de los hoteles fueran cómplices de estas prácticas.

Según el Departamento de Investigación Cibernética de la Agencia Nacional de Policía de Corea, las cámaras estaban ocultas dentro de televisores, enchufes y otros objetos dentro de las habitaciones, incluido el baño. Se dice que está práctica es parte de una red ilegal de cámaras espías que a día de hoy cuenta con miles de clientes en Corea del Sur y otras partes del mundo.

Las autoridades encontraron que los vídeos se transmitían a un sitio porno con más de 4.000 personas registradas, de los cuales casi 100 pagan una cuota mensual de 50 dólares para acceder a estos vídeos en streaming, los cuales también se grababan para poderse ver posteriormente sin restricciones. Desde noviembre de 2018, esta web recaudó más de 6.000 dólares debido a este servicio, según la policía.

La policía también destaca que este no es el primer caso de cámaras espías en hoteles, pero sí es la primera vez que logran detectar a dónde van a parar los vídeos y cómo son usados.

Las autoridades surcoreanas se están viendo rebasadas ante el incremento de este tipo de práctica que consiste en la instalación de cámaras en sitios como baños públicos, autobuses, probadores de tiendas de ropa, debajo de escaleras, gimnasios y ahora en habitaciones de hotel. De acuerdo a las cifras, en 2010 se denunciaron 1.100 incidentes relacionados con grabaciones ilegales, pero en 2017 se superaron las 6.500 denuncias.

Nowadays, Korean women wear masks to cover their faces and look around for holes even when going public restrooms. #Spycams are hidden in wall, and even INSIDE toilet. These crimes are rampant, also committed at public baths, gyms, swimming pools and lodging facilities. #혜화시위 pic.twitter.com/ksShOA6TLw