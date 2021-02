System76 quiere hacer el teclado mecánico perfecto: será personalizable y, sobre todo, Open Source

¿Cómo debería ser el teclado perfecto? Eso es lo que han tratado de responder los ingenieros de System76, una conocida empresa en Estados Unidos que lleva meses trabajando en un proyecto singular.

Ese teclado, afirman estos ingenieros, será mecánico, pero sobre todo será personalizable y Open Source: desde los esquemas para su construcción hasta el firmware están a disposición de todo el mundo para que cualquiera pueda aprovecharlos, mejorarlos y compartir el resultado.

El Open Source también conquista nuestros periféricos

System76 es una empresa muy conocida en Estados Unidos por ser una de las pocas que desde hace años apostó por ofrecer portátiles y PCs basados en Linux.

Esa apuesta ha continuado a lo largo del tiempo, y desde hace tiemo en System76 ya declararon su intención de crear los prototipos y los procesos de fabricación para desarrollar sus propios teclados.

Tras varias semanas lanzando mensajes en redes sociales con algunos detalles, estos días han publicado en GitHub el repositorio de "lanzamiento" de estos teclados, en el cual está prácticamente todo lo necesario para crear lo que ellos llaman el System76 Launch Configurable Keyboard.

En la descripción del proyecto queda claro lo mucho que se han esforzado para hacer que el teclado sea personalizable al máximo. El chasis de aluminio cuenta con unos pequeños apoyos que permiten inclinarlo 15° para una mejor ergonomía, y la disposición del teclado se puede cambiar para ajustarse a todo tipo de necesidades, como demuestra su editor.

Además cuenta con teclas (keycaps) intercambiables y también interruptores que podremos elegir entre todos los que usen el sistema MX (como Cherry MX RGB o los Kaihl BOX, indican como ejemplo).

El circuito impreso que es la base del teclado también es Open Source, y el teclado cuenta con varios puertos USB para actuar como hub, soporte N-Key rollover y también un sistema de iluminación RGB independiente.

El último detalle es también importante: el firmware está basado en QMK y es Open Source, pudiendo modificarlo y reprogramarlo para que se ajuste a cualquier necesidad específica.

No se sabe cuándo estará disponible el modelo finalizado, pero es probable que no sea barato (sobre todo por ese chasis de aluminio), que no haya excesivas unidades disponibles y que sea algo más difícil de conseguir fuera de Estados Unidos, que es donde se fabicará.

Aún así estamos ante un proyecto realmente fantástico porque puede dar pie para esfuerzos similares que se deriven de él con los tradicionales "forks" de código que se hacen de proyectos con software Open Source.