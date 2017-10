Los diales se ponen de moda: Craft es el teclado de Logitech orientado a artistas y creativos

Logitech lleva tiempo desarrollando ratones y teclados para todo tipo de ámbitos, pero su última creación es especial porque adopta una tendencia curiosa: la de los diales que permiten trabajar con aplicaciones de diseño de una forma distinta (y más potente).

Logitech Craft es el resultado de ese propósito: este teclado que ya se anunció hace un mes cuenta con un diseño en el que ese dial ocupa una prominente posición en la parte superior izquierda (no precisamente ideal para usuarios zurdos), pero hay otras características curiosas de este periférico.

El dial domina un diseño pensado tanto para macOS como para Windows

En ese diseño la parte superior del teclado está dedicada precisamente a dar cabida a ese dial, con el resto de esa parte superior inutilizado salvo para que la nueva marca de ciertos productos de este fabricante, Logi, aparezca bien visible.

En este teclado también encontramos un diseño singular para las teclas: nos olvidamos de la disposición chiclet, puesto que las teclas están juntas. Sin embargo cada una de ellas se caracteriza por una concavidad que domina gran parte de la tecla, salvo por los contornos planos que teóricamente ayudan a evitar errores durante la escritura.

Esa disposición también llama la atención por ser universal: la tecla Windows no está ahí como tal, y en su lugar hay una tecla marcada con "Alt Opt | Start" que hace esa misma función. Precisamente por eso resulta curioso que la tecla de su derecha sí tenga el icono de Apple "⌘ cmd | Alt).

Tiene precio de teclado mecánico pero no lo es

Eso deja entrever la intención de Logi(tech) de ofrecer este teclado tanto a creativos en entornos macOS como en Windows e incluso en Linux. Podremos controlar hasta tres ordenadores o dispositivos distintos a través de la conexión Bluetooth, y el teclado cuenta con un sistema de retroiluminación "inteligente" basado en un sensor sensible a la iluminación que se adapta a nuestras necesidades.

El precio del teclado podría hacer pensar que en Logitech han querido combinar ese dial con los sistemas utilizados en teclados mecánicos, pero el foco no es ese. De hecho, no hay información alguna sobre el mecanismo que gobierna esas teclas, pero desde luego no usa interruptores como los de los teclados mecánicos.

La estrella del periférico, no obstante, es ese dial de la parte superior izquierda, llamado "Creative Input Dial", que puede personalizar su comportamiento en base a la aplicación utilizada.

De hecho la sensación puede ser la de un dial que va rotando con pequeños topes o bien uno que gira con fluidez como el de un control de volumen tradicional en un equipo de sonido. El teclado, que es inalámbrico, se carga además a través de un conector USB-C.

Los diales se ponen de moda

Logitech orienta claramente este producto a creativos y diseñadores que quieran aprovechar ese dial en aplicaciones como Photoshop pero también en herramientas ofimáticas como Word o PowerPoint.

Los diales se han puesto muy de moda en los últimos meses: los singulares Surface Studio iniciaron ese impulso a estos periféricos con el Surface Dial, y poco después vimos alternativas como Dell Canvas también apostando por este tipo de interacción. No son los primeros en usar la idea, porque el prestigioso Das Keyboard 4 Professional lo integró hace ya tres años.

Ahora es Logitech la que ofrece esta opción sin tener que comprar toda una pantalla de forma separada. El teclado, eso sí, no saldrá barato, porque su precio ahora que el fabricante lo pone a la venta es de 209 euros.

Más información | Logitech