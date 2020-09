Logitech MX Anywhere 3: el ratón de productividad por excelencia de Logitech se renueva con scroll ajustable y grip de silicona

Muchos años han pasado desde el lanzamiento del último Logitech MX Anywhere. Desde 2017, para ser exactos, cuando se lanzó el Logitech MX Anywhere 2S. Ahora, y acercándonos ya al final de 2020, Logitech ha lanzado el Logitech MX Anywhere 3 y 3 for Mac, la nueva versión de su conocido ratón enfocado a la productividad.

El dispositivo conserva algunos detalles del MX Anywhere 2S como el sensor Darkfield, que permite que el ratón funcione incluso sobre cristal, la función Easy Flow & Switch para trabajar con varios ordenadores a la vez y la batería. Ahora bien, trae un buen lote de novedades, como Magspeed, perfiles personalizados por aplicación, un grip lateral de silicona y la capacidad de hacer scroll horizontal.

Mejor agarre y ahora con USB tipo C

El Logitech MX Anywhere 3 está orientado a la creatividad y a la productividad, motivo por el que la compañía ha intentado hacerlo pequeño. El ratón, aseguran, se adapta mejor a la mano y permite un mejor agarre gracias al grip de silicona lateral, donde reposará el dedo pulgar en caso de ser diestros. Estará disponible en color negro, blanco y rosa.

Una de las principales novedades a nivel de hardware se encuentra en la rueda y en el sistema MagSpeed. La rueda está hecha de acero inoxidable y tiene una serie de electroimanes en el interior que buscan reducir el ruido al hacer scroll. Además, esta gira con inercia, por lo que podemos hacer un scroll más fuerte para pasar rápidamente muchas páginas de un PDF y, al parar la rueda con el dedo, el scroll parará también. La compañía afirma que es capaz de pasar hasta 1.000 líneas por segundo.

Cabe destacar que Logitech ha traído de vuelta el click central en la rueda que, como en otros ratones, nos permitirá alternar entre diferentes modos. Asimismo, se puede modificar la fuerza del scroll para que sea más suave o más duro, de forma que podemos adaptar el ratón a la tarea que estemos haciendo en ese momento.

Y hablando de adaptarse, algo interesante es que los botones laterales pueden hacer diferentes acciones en función de las apps que usemos. Por ejemplo, el ratón viene configurado para que al usar Microsoft Teams o Zoom los botones laterales pausen o activen la cámara o el micrófono. En apps como navegadores servirán para ir hacia atrás o hacia delante y en las apps creativas, como Photoshop, para hacer y deshacer.

Otra función que llega al MX Anywhere 3 y que heredera del MX 3 Master es el scroll horizontal. Si mantenemos pulsado el botón lateral superior y hacemos scroll con la rueda, podremos movernos en horizontal en las apps que lo permitan, como Excel, Final Cut o Premiere. El botón superior, por su parte, se puede mapear para hacer gestos, como alternar entre escritorios.

En lo referente a compatibilidad, se puede usa con Windows, macOS, iPadOS y Linux, e incluso se puede alternar entre ellos rápidamente. En la zona inferior tiene un botón que, con solo pulsarlo, hará que el ratón se conecte a un dispositivo u otro rápidamente. También cuenta con Logitech Flow, que permite arrastrar archivos entre varios dispositivos.

Finalmente, toca hablar de la batería. Por un lado, el Logitech MX Anywhere 3 da el salto al USB tipo C y deja de lado el microUSB (también se puede usar de forma inalámbrica, por supuesto). Por otro lado, comparte con el MX Anywhere 2S la duración de la batería: hasta 70 días. Logitech ha explicado que también tiene carga rápida y que se pueden conseguir hasta tres horas de autonomía con solo un minuto de carga. Sobra decir que se puede usar mientras se carga.

Versiones y precio del Logitech MX Anywhere 3

El Logitech MX Anywhere 3 / 3 for Mac se podrá comprar próximamente en la web de Logitech. Su precio será de 92,99 euros y las versiones en las que estará disponible son las siguientes: