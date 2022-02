Si 360 Hz saben a poco, siempre hay más: este monitor es el primero en alcanzar los 500 Hz de tasa de refresco

En la actualidad, los monitores gaming más ambiciosos ofrecen tasas de refresco de 240 o 360 Hz, sin embargo, hay compañías que ya están trabajando en llevar esta característica hacia nuevos límites. BOE, uno de los mayores fabricantes de paneles LCD, LED y OLED del mundo, ha anunciado que ha logrado superar la frecuencia de actualización de 500 Hz en su último panel de visualización.

Los avances de BOE en esta materia se traducen en un prototipo de monitor de 27 pulgadas con una resolución de 1920 x 1080 (Full HD). Este tiene una profundidad de color de 8 bits, tiempo de respuesta de 1 ms y una tasa de refresco superior a los 500 Hz. La compañía asegura que ha logrado incrementar la velocidad de los fotogramas gracias a una tecnología de óxido de alta movilidad.

Alcanzaríamos los 500 Hz, pero a 1080p

En relación a las características mencionadas anteriormente, una de las desventajas que tienen los monitores con altas tasas de refresco, es que estas se pueden alcanzar en resoluciones relativamente bajas para los tiempos que corren. Al igual que los monitores de 360 Hz de la actualidad, como el ASUS ROG Swift, el prototipo de BOE no puede ir más allá de los 1080p con sus 500 Hz.

El fabricante no brinda demasiados detalles acerca de la tecnología del panel de su prototipo. No obstante, asegura que ha logrado" importantes avances" que le han permitido superar los obstáculos que dificultaban la producción en masa de estructuras de pila de interconexión de cobre, es decir, el eje que da vida a la tecnología de visualización de óxido de alta movilidad.

Según un informe de sina.com, BOE estaría utilizando su tecnología en una pantalla LCD TFT, lo que además de aumentar la velocidad de los fotogramas permitiría reducir el consumo de energía en hasta un 15 %. Esto último es una característica interesante, ya que a mayor frecuencia de actualización, los monitores tienen a consumir más energía.

De momento no se sabe si BOE fabricará un monitor de 500 Hz para el mercado de consumo. No obstante, en caso que esto suceda, será solo una parte de la ecuación. Del otro lado se requieren los contenidos adecuados para sacarle provecho y tarjetas gráficas lo suficientemente potentes. Además, un punto a tener en cuenta también será el precio, pues es posible que no sean nada baratos.

Por lo pronto todo parece indicar que antes de que los monitores de 500 Hz vean la luz, llegarán los de 480 Hz. Fabricantes como AU Optronics como LG Display están desarrollando paneles de visualización con estas características. Según los informes de TFTCentral, a finales de este año estarían dadas las condiciones para iniciar la producción en masa y las primeras unidades llegarían al mercado en 2023.

Imágenes | BOE