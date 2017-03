Visto y no visto: estos hologramas dinámicos muestran publicidad que sólo aparece con el movimiento

El futuro de las vallas publicitarias ya está aquí, y se parece mucho a lo visto en películas como 'Blade Runner'. La startup británica Lightvert ha creado una nueva tecnología de anuncios mediante hologramas dinámicos que se reproducen únicamente en los ojos de quien lo mire y sólo durante unas milésimas de segundo.

La startup ya ha realizado un par de pruebas de su tecnología este año en Londres y Berlín, y sus resultados son cuanto menos llamativos. Sus vallas publicitarias son realmente un haz de luz que se puede poner en las fachadas de los edificios, y que crea un efecto óptico que desvela una imagen cuando mueves los ojos frente a él.

Missed our exclusive demo at last week's event? Here's our #AR #tech in action! Just days left to invest! https://t.co/suxFnkuMBq #DOOH #OOH pic.twitter.com/wtQYcIb8bJ